Abraão Lincoln, falou sobre o momento em que garantiu a primeira colocação do Cavinho no grupo um da Copa São Paulo de Futebol Júnior

publicado em 10/01/2022

O jogador Abraão Lincoln, autor do gol no pênalti, disse que o time se empenhou e conquistou o empate na raça (Foto: Christopher Bueno)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO autor do gol da Votuporanguense aos quatro minutos de acréscimo, Abraão Lincoln, falou sobre o momento em que garantiu a primeira colocação do Cavinho no grupo um da Copa São Paulo de Futebol Júnior.Na raça. Foi como o jogador definiu o empate diante do Bahia. “Graças a Deus, o time não deixou de acreditar, corremos até o final e conseguimos buscar o gol do empate”, disse ele.No momento do gol, Abraão relatou que passou um filme em sua cabeça de tudo que passou para chegar até este dia. “Passa um filme na nossa cabeça, tudo que a gente enfrentou para chegar até aqui, desde quando cheguei na Votuporanguense eu treino e trabalho muito a cobrança de pênalti. Então fui feliz ali, já estava tranquilo”, completou.Para ele, o elenco não propôs o mesmo estilo de jogo, em que a torcida assistiu nas últimas partidas, por conta do que foi desenvolvido pela a equipe adversária. “Não fizemos porque era um jogo diferente, o Bahia também veio com uma proposta diferente, dificultou a nossa saída de jogo, não deu na técnica, mas deu na raça”, finalizou.