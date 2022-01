O MoleCAV venceu o clássico regional com o placar de 6 a 1 e iniciou a sua trajetória no campeonato

publicado em 04/01/2022

Garotos do Cavinho golearam o Monte Azul (Foto: Rafael Bento/CAV

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Cavinho estreou com o pé direito a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida que iniciou às 11h e com 852 torcedores, o MoleCAV venceu o clássico regional contra o Monte Azul em 6 a 1, com três gols de Matheus Reis, dois de Marcos Vinícius e um de João Pedro.

A partida que marcou o início da competição da sede de Votuporanga é a maior goleada da Alvinegra desde a inauguração da Arena Plínio Marin, em 2016.

O jogo

A primeira grande chance da equipe da casa foi em uma entrada pela direita, a equipe da Votuporanguense conseguiu avançar até a área, porém Matheus Reis não chegou para finalizar.

Aos sete minutos, em lançamento para Matheus Reis, que estava livre na entrada da área, ele não desperdiçou e finalizou direto no gol. Logo em seguida, aos nove minutos, em jogada pela esquerda João Pedro passou a marcação e finalizou sem chances para a equipe do Monte Azul.

Aos 10 minutos, em ótimo lançamento de Carlos Miguel, o atacante João Pedro não conseguiu dominar dentro da área e finalizou mal. A equipe do Monte Azul conseguiu criar poucas oportunidades durante a partida e pouco chegou a área Alvinegra.

Aos 13 minutos no segundo escanteio cobrado pela Alvinegra a bola sobrou para o camisa 11, que finalizou para fora. A equipe do Monte Azul conseguiu descer com velocidade pela direita da Votuporanguense, aos 14 minutos e criou perigo em falta, bem como em um escanteio.

Depois, aos 15 minutos, o Cavinho voltou a construir boas jogadas, em uma boa bola roubada de Matheus Reis chegou aos pés de João Pedro, que não conseguiu chegar para finalizar. Aos 18 minutos, em contra-ataque, a equipe do Monte Azul conseguiu chegar com perigo e a finalização de Luis Fernando não levou perigo.

Em erro do goleiro Felipe, aos 23 minutos, Afonso do Monte Azul não desperdiçou e sozinho colocou a bola para dentro do gol. Em bola roubada pela esquerda, Matheus Reis avançou com velocidade e aos 25 minutos marcou o terceiro gol do MoleCAV.

Em novo erro da Votuporanguense, Lorenzo do Monte Azul conseguiu avançar, porém foi parado pelo zagueiro da Alvinegra.

Em jogada trabalhada pela a equipe da Votuporanguense, Marcos Vinícius experimentou de fora da área e acertou o quarto gol da equipe na partida.

Segundo tempo

O início do segundo tempo já foi movimentado e ao um minito a Votuporanguense chegou com perigo na área do Monte Azul.

Aos seis minutos, a Votuporanguense avançou com velocidade pelo lado direito do Monte Azul em cruzamento, a bola sobrou novamente para Matheus Reis, que não perdoou e marcou o quinto gol da Alvinegra.

Aos dez minutos, o Monte Azul tentou dar uma resposta para a equipe da casa e em jogada pela esquerda, o camisa 10 finalizou, mas o goleiro da Votuporanguense protegeu o gol.

Aos quinze minutos, Marcus Vinicius, novamente experimentou de fora da área e marcou o sexto gol da Alvinegra.

No fim da partida, em um cruzamento do camisa seis da Votuporanguense, o camisa 3 cabeceou e a bola foi parar na linha de fundo.