A partida que é um clássico regional do noroeste paulista está prevista para iniciar às 11h, na Arena Plínio Marin, com a presença da torcida

publicado em 04/01/2022

O Sub-20 da Votuporanguense estreia contra a equipe do Monte Azul Paulista em um clássico regional na Copa São Paulo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEsta terça-feira (04) é o dia da estreia da equipe Sub-20 da Votuporanguense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida, que marca o início dos jogos na Arena Plínio Marin, será um clássico regional contra a equipe do Monte Azul Paulista. A bola rola às 11h e a, rádio oficial do torcedor Alvinegro, fará a transmissão do jogo.É nesse contexto, que em entrevista exclusiva ao, o técnico da equipe do CAV, Rodrigo Cabral, lançou as expectativas e confirmou o otimismo para o início da competição.“As expectativas são as melhores relacionadas aquelas oportunidades que a gente tem de poder desfrutar daquilo que a gente mais gosta. Nosso fator psicológico está em um grau muito elevado, em relação ao saber o que a gente vai enfrentar. Como você bem disse, é um clube próximo, em que a partida é considerada um clássico pela proximidade que tem e pelo o que também almeja na competição”, relatouCabral voltou a falar da ansiedade, no bom sentido, para o início da competição e comemorou a oportunidade de os torcedores poderem voltar a Arena Plínio Marin e apoiar a equipe de perto.“Os nossos atletas estão preparados e sabem o que irão enfrentar, aquela ansiedade no bom sentido de uma estreia, que vamos poder ter o apoio da nossa torcida, mobiliza a cidade, a gente vem controlando bastante os meninos em relação a concentração na partida, que será fundamental na qual eles vão ter que executar, ao mesmo tempo se divertir e com muita responsabilidade porque eles sabem o que vão ter que almejar, sabem que para eles é o futuro, é o sonho de todo atleta, o que não é diferente com os nossos de Votuporanga”, completou.A Votuporanguense, segundo Rodrigo Cabral, fechou o grupo com 26 atletas que estão preparados para executar o que foi trabalhado durante a pré-temporada. “A nossa comissão conseguiu dar jogo e conceito a todos. Esperamos que todos participem e todos joguem, os conceitos passados foram do jogador um ao 26, estamos tranquilos em relação a isso. Amanhã [hoje] será o momento de desfrutar”, disse.Sobre a reconstrução e o novo início do Sub-20, Rodrigo falou sobre as dificuldades nessa montagem e destacou a confiança para o campeonato. “Essa equipe talvez seja para outra Copa São Paulo, estamos bem tranquilos, para frente sempre e nunca fugindo das nossas responsabilidades”, finalizou.Em entrevista exclusiva ao, o técnico do time, João Victor Rezzutti, contou que o elenco foi montado em uma mescla de jogadores Sub-20 que já atuam no profissional e integram o elenco da Série A2 e também alguns destaques da equipe Sub-17.Para a partida, já convicto pelo trabalho que foi desempenhado antes da estreia a perspectiva é positiva de realizar um grande jogo contra a equipe da casa.“A expectativa é a melhor possível depois de uma ótima campanha que a gente pôde fazer dentro do esperado no Campeonato Paulista Sub-20. A expectativa é muito grande todos os atletas estão preparados para a gente estrear nesta grande competição. Tenho certeza que vai ser um grande espetáculo para a população de Votuporanga”, disse.O elenco veio para Votuporanga com 21 atletas e o treinador destacou que haverá corte por rodada. “Assim fica mais fácil de saber quem vai jogar”, relatou. Além disso, João destacou que o time tem três referências que são Lorenzo camisa 10, Luis Fernando camisa 11 e o Afonso centroavante.