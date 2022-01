O atleta João Pedro ficou feliz pela classificação e não fugiu da responsabilidade; ele já projetou o jogo contra o Bahia na semana que vem

publicado em 08/01/2022

O atacante João Pedro projetou o próximo jogo contra a equipe do Bahia e avaliou a partida contra o Matogrossense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO atacante João Pedro do MoleCAV, feliz pela classificação na segunda etapa da Copinha e também por ter marcado um gol na partida contra o Atlético Matogrossense. O atleta, porém, não fugiu da responsabilidade e já projetou o jogo contra o Bahia na semana que vem.JP, como é conhecido no elenco, não deixou de dizer que a partida de ontem foi importante para a classificação antecipada. “Foi um jogo importante para matar e antecipar a classificação para não deixar para o último jogo. Estamos felizes e pude ajudar a minha equipe com um gol. Felicidade enorme e vamos que vamos, temos o Bahia ainda, não acabou”, disse.Sobre o jogo João avaliou o MoleCAV como uma equipe bem treinada e com jogadores com qualidade. “Nas substituições, os que entram mantém o ritmo e vamos firme sempre. A equipe do Matogrossense é muito qualificada, mas conseguimos impor nosso jogo e sair com a vitória”, completou.Foi nesse sentido que o atacante disse que o estilo de jogo será o mesmo contra a equipe do Bahia. “Muda nada, iremos manter nosso ritmo de jogo, que é ir para cima e fazer o gol a todo o momento. Isso que vamos impor contra o Bahia também”, finalizou.