Os jogadores mal tiveram tempo para descansar após a eliminação contra o Bahia e já iniciaram a preparação para o dia 30 de janeiro

publicado em 18/01/2022

Os atletas que foram destaque pelo Cavinho durante a Copa São Paulo já subiram para o elenco profissional e integram a equipe para a A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a eliminação na Copa São Paulo, os atletas do Cavinho já foram integrados ao elenco profissional do Clube Atlético Votuporanguense na preparação para a estreia no Campeonato Paulista da Série A3, que acontece no dia 30 de janeiro, contra a equipe do Bandeirante de Birigui.Jair, João Pedro e Abraão, que atuaram no campeonato no ano passado já voltaram aos treinos, junto do volante destaque do Cavinho, Marcos Vinicius, o lateral-direito Carlos Miguel, o meia Lucas Soares, os goleiros Felipe e Davi Boreli, a dupla de zaga Kauan Henrique e Gabriel Almeida, e também o centroavante, de apenas 17 anos, Matheus Reis.A informação é do diretor executivo de futebol do clube, Diego Cope, que relatou em entrevista que uns atletas optaram em nem fazer férias para entrar. “Alguns estão com tanta sede, que eles nem quiseram férias e já estão aqui treinando com a gente. Só o Marcola e o Felipe que tinham que resolver algumas pendências particulares, e voltam na quarta-feira. Isso é muito bacana para os meninos, porque estão com muita sede”, disseInclusive, Cope relatou que alguns desses atletas já serão relacionados para o jogo-treino que está marcado para acontecer hoje, em Novo Horizonte, contra a equipe da casa, às 16h.Para o diretor o balanço final do elenco na Copinha é positivo. “Conseguimos montar o time em três meses, deu um certo trabalho, um certo ‘boom’ no mercado, o Brasil inteiro ficou de olho e isso é muito gratificante para a gente”, completou.O diretor ainda relatou que o desempenho desta equipe não foi uma surpresa internamente. “Estamos com um gostinho amargo de ter saído para o Bahia do que jeito que saiu, porque sabemos que, com todo respeito, fomos superiores jogando e tecnicamente tenha faltado preparo físico. O que não é culpa da comissão, culpa do tempo, sol e não é transferência de responsabilidades. Estamos muito felizes”, finalizou.A equipe profissional do Clube Atlético Votuporanguense tem uma agenda de jogos-treino a ser cumprida nesta semana. O primeiro jogo-treino foi neste fim de semana contra a equipe do Athletic Club, que disputa a 1ª divisão do campeonato Mineiro. A partida aconteceu na Arena Plínio Marin e terminou em 1 a 1, com gols de Rafael Peixoto para a Alvinegra e Miller para a equipe de Minas.A segunda partida será na tarde de hoje, às 16h, na cidade de Novo Horizonte contra a equipe da casa, o Grêmio Novorizontino. Os amistosos são basicamente um treino, mas focados na situação do jogo e mais próximo da realidade em que os atletas vão viver a partir do dia 30 de janeiro. Costumeiramente, esses jogos fazem parte da reta final do calendário de treinos montado pela comissão técnica da Votuporanguense.No sábado (22), a equipe recebe os atletas do Costa Rica (MS), atual campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense, na Arena Plínio Marin, para fechar a temporada de amistosos antes da estreia no torneio.