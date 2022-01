O centroavante Matheus Reis, o volante Marcos Vinicius e o atacante João Pedro compartilham do lugar no ranking do torneio

publicado em 19/01/2022

Matheus Reis, Marcos Vinicius e João Pedro dividem o terceiro lugar na artilharia da Copa São Paulo com quatro gols marcados (Fotos: Rafael Bento/CAV)

Matheus Reis, Marcos Vinicius e João Pedro, da Votuporanguense, dividem a quarta colocação da artilharia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até o momento, os atletas compartilham da posição ao lado de Endrick, do Palmeiras e também Mateusão, do Flamengo.Os atletas marcaram quatro gols durante a participação na Copinha e também dividem o páreo com Raí do Bahia, Patrique do Linense, Afonso que é atleta do Monte Azul, João Pedro que joga pelo Nova Iguaçu (RJ), Gabryel Vinicius do Ska Brasil e também Juan que joga pelo Volta Redonda (RJ).Na liderança da artilharia está o atleta Lucas Figueiredo do Vasco, com sete gols marcados na competição. Já na segunda colocação está o Werik, do Oeste, com seis gols e em terceiro lugar, os atletas Daniel, do Atlético-GO, John Kennedy do Fluminense e também Leo Pedro do Resende (RJ), que fizeram cinco gols nesta Copa São Paulo.O atacante João Pedro, que antes de voltar ao Sub-20 da Alvinegra, estava nas categorias de base do Atlético-GO, onde disputou 10 partidas e neste ano na Copa São Paulo, o atleta fez quatro gols em cinco partidas e duas assistências."Estar entre os artilheiros da competição é uma alegria enorme e um sentimento de que o trabalho foi bem feito com o meu individual como o da equipe, sem eles eu não conseguira estar ali. Fico muito feliz em representar o CAV na artilharia", disse ele.Entre os atletas revelações do campeonato, está Matheus Reis, o mais jovem do elenco com 17 anos, responsável pelo "hat-trick" na estreia da Votuporanguense da Copinha. Ele revela estar feliz por poder representar a equipe na artilharia. "Fico muito feliz em representar o clube e a cidade de Votuporanga. É muito gratificante fazer parte deste grupo e poder estar na lista dos artilheiros da Copinha", disse.As expectativas são as melhores possíveis, segundo Matheus para poder estrear pelo profissional. "Espero fazer parte do elenco profissional e desempenhar o mesmo futebol que eu vinha apresentando no Sub-20. Estou ciente que no futebol profissional a cobrança é maior, mas acredito que estou pronto para integrar o elenco e fazer um bom campeonato", completou.O atleta relatou que ouviu muitas propostas nos últimos dias, mas que sua vontade é de continuar no CAV e colaborar com o time. "Quem toma conta dessa parte são meus empresários e os diretores do clube. Estou muito feliz aqui hoje e não tenho a intenção de ir embora tão rápido. Quero ajudar o time nos objetivos da temporada", disse.Após seu desligamento do Cruzeiro, no final de 2021, Matheus Reis relatou que apareceram alguns clubes e entre eles a Votuporanguense. "Fui muito feliz em fazer essa escolha. É um clube que me deu toda estrutura para fazer uma boa Taça São Paulo. Como grande inspiração no futebol o Cristiano Ronaldo, tanto no campo como no extra também", finalizou.A reportagem também tentou contato com o atleta Marcos Vinicius, que é natural de Campinas e veio para ficar em Votuporanga, mas não obtivemos retorno. Ele é cria das categorias de base do Bugre e também tem passagens pelo Novorizontino.