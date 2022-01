Em parceria inédita, o Assary e a Brasileirinhos iniciam uma nova história nas categorias de base do Futsal em Votuporanga

publicado em 12/01/2022

As aulas de Futsal da escolinha do Assary junto com o Brasileirinhos começaram ontem na quadra do clube (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm uma parceria inédita, o Assary e a Brasileirinhos iniciam uma nova história nas categorias de base do Futsal em Votuporanga. Isso porque agora, juntos eles serão responsáveis pelo mais novo centro de treinamento da cidade e já projetam participações em torneios pela região.O projeto focará na base de crianças de 4 a 16 anos, com o objetivo de oferecer todo treinamento necessário para evolução do aluno além de acompanhamento profissional. Com a coordenação do professor Francis Henrique Medeiro Lopes, graduado em Educação Física, pós-graduado em Futsal e também graduando gestão esportiva de alto rendimento, e aulas comandadas pelo professor Lucas Alves.Foi ele que inclusive conversou com a reportagem do A Cidade na tarde de ontem para contar um pouco do projeto e da perspectiva de junto do Assary pretendem implantar os alunos em competições.“Nesse ano surgiu a parceria com o Assary, nós viemos para cá para implementar o trabalho da escolinha de base no Futsal e a formação dos meninos, trabalhar com eles de 4 a 16 anos ensinando todo o trabalho de base e fundamentos, desenvolvendo toda a capacidade motora. O intuito mesmo é toda a formação”, disse ele.O Brasileirinhos tem sede em Tanabi, que também é dirigida pelo professor Francis. “Nós temos em vista no próprio Brasil, os grandes ídolos nossos como Neymar, Robinho, o próprio Ronaldo Fenômeno, todos tiveram início na quadra, que por ter um espaço menor, proporciona ao aluno mais contato com a bola, mais dinâmica de jogo e a formação dele acaba sendo mais completa. Daí ele começa a migrar ao campo com 12 ou 13 anos com uma noção muito boa do futebol em si”, completou.As aulas começaram na tarde de terça-feira (11) e as categorias são divididas em turma Baby das crianças com quatro anos, o Sub-6 dos nascidos em 2016/17, Sub-8 dos de 2014/15, o Sub-10 de quem nasceu em 2012/13, o Sub-12 dos de 2010/11, Sub-14 de quem nasceu em 2008/09 e o Sub-16 os de 2006/07.Terça e quinta-feira treinam o Sub-14 das 15h às 16h, o Sub-16 das 16h às 17h, o Baby das 17h às 17h50, o Sub-6 das 17 às 17h50, o Sub-8 das 18h às 19h, Sub-10 das 19h às 20h e o Sub-12 das 20h às 21h. Já na quarta e na sexta-feira a turma Baby das 17h às 17h50, o Sub-6 das 17h às 17h50, o Sub-8 das 18h às 19h, Sub-10 das 19h às 20h e o Sub-12 das 20h às 21h.Para o diretor de Futsal do Assary, Rodrigo Bento, a iniciativa chega para dar mais oportunidades aos jovens interessados no esporte. “Todas as crianças que começam no futebol, a maioria vem do Futsal. A intenção do Assary é aproveitar os espaços que já temos, a parceria com o Brasileirinhos e com o tempo passar isso para o campo”, disse.Rodrigo relatou que o foco também é projetar essas categorias e seus elencos na participação de campeonatos na região. “Apesar da criança querer jogar bola, ela também quer competir. O clube quer expandir, movimentar e projetar essa parceria em campo regional e também estadual”, finalizou.