publicado em 18/12/2021

Na preparação para a estreia, o Cavinho irá receber hoje na Arena Plínio Marin, os jogadores do Tanabi para um jogo-treino (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense irá estrear em um clássico regional contra o Monte Azul, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso segundo a tabela detalhada divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) no fim da tarde de ontem. O jogo irá acontecer às 11h, da terça-feira, dia 4 de janeiro.No jogo 2 o Bahia enfrenta Matogrossense, às 13h15, também no dia 4 de janeiro. No dia 7 de janeiro, o CAV joga contra o Matogressense, às 11h e o Monte Azul pega o Bahia, às 15h15. Já na última rodada das fases de grupos, no dia 10 de janeiro, é a vez Matogressense e Monte Azul, às 11h e CAV x Bahia, às 13h15.Na preparação para a estreia, o Cavinho irá receber neste sábado (18), na Arena Plínio Marin, os jogadores do Tanabi para um jogo-treino, previsto para iniciar às 15h. Os dois clubes são chaves de cabeça em seus respectivos grupos e também são de cidades-sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior.Os tempos serão definidos entre os treinadores antes da partida iniciar. Na próxima terça-feira (21), a equipe SUb-20 irá até Piracicaba para um jogo-treino contra a equipe do XV de Piracicaba, esse poderá ser o último amistoso antes da Copinha.Sede Votuporanga – Arena Plínio MarinData Hr ConfrontoJogo 1 04/01 11h CAV x Monte AzulJogo 2 04/01 13h15 Bahia x MatogrossenseJogo 65 07/01 11h CAV x MatogrossenseJogo 66 07/01 15h15 Monte Azul x BahiaJogo 129 10/01 11h Matogrossense x Monte AzulJogo 130 10/01 13h15 CAV x BahiaSede Tanabi – estádio Prefeito Alberto VictoloData Hr ConfrontoJogo 3 04/01 13h Tanabi x GuaraniJogo 4 04/01 15h15 Vila Nova x AquidauanenseJogo 67 07/01 13h Tanabi x AquidauanenseJogo 68 07/01 15h15 Guarani x Vila NovaJogo 131 10/01 13h Aquidauanense x GuaraniJogo 132 10/01 15h15 Tanabi x Vila NovaSede Bálsamo – estádio Manoel Francisco FerreiraData Hr ConfrontoJogo 5 02/01 13h45 Mirassol x TaquatingaJogo 6 02/01 16h Sport Recife x ConfiançaJogo 69 05/01 13h45 Mirassol x ConfiançaJogo 70 05/01 16h Taquatinga x Sport RecifeJogo 133 8/01 11h Confiança x TaquatingaJogo 134 8/01 13h15 Mirassol x Sport Recife