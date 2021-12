Na preparação para a Copinha, o técnico do Sub-20 da Votuporanguense disse que elenco evoluiu muito desde o início dos treinos

publicado em 30/12/2021

O técnico do MuleCAV, Rodrigo Cabral (foto), relatou que elenco está preparado para o início do campeonato e que os resultados serão consequências do trabalho (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEncerrando a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o técnico do Sub-20 da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, relatou a evolução que toda a comissão técnica tem analisado no elenco e disse que ela tem sido grandiosa. O time estreia no dia 4 de janeiro contra o Monte Azul Paulista.De acordo com o técnico, o time tem dado resultados em relação a parte técnica, tática e física. “São os principais fatores que, na opinião da comissão técnica, são fundamentais. Agregado a isso, facilita o desempenho e nos momentos em que são exigidos nas atividades”, disse o professor.E por isso que o técnico avalia que a competitividade entre os atletas tem sido alta. “As situações que acontecem nos jogos amistosos foram muito boas para a gente detectar aonde eram e são nossas falhas para a gente corrigir e continuar dando sequência”, completou.Além disso, Rodrigo Cabral relatou que a ansiedade para o início do campeonato tem sido normal, pois afinal será o primeiro teste deste elenco em uma competição oficial.“Somos sede, nossa torcida estará presente e a gente passa a tranquilidade porque eles estão bem treinados, querem executar o jogo, o que foi aplicado, então em um balanço geral está sendo muito boa e tem situações que iremos definir no momento da partida”, finalizou.