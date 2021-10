Em partida válida pela quarta rodada, a Alvinegra continua na vice-liderança com apenas um ponto de diferença do líder, o Botafogo-SP

publicado em 05/10/2021

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga,com.brEm partida válida pela quarta rodada da Copa Paulista, a Votuporanguense segurou um empate contra a equipe do Botafogo-SP, fora de casa, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto e “embolou” o grupo um da competição. Depois de perder, por a 1 a 0, em Votuporanga na última rodada, o CAV segue na vice-liderança.A Alvinegra tem sete pontos e está a apenas um ponto de diferença do líder, que é o próprio Botafogo-SP, que está com oito pontos. Com os jogos desta rodada, e com a vitória do Comercial, o próximo adversário do CAV está com apenas dois pontos de diferença.O início de primeiro tempo em Ribeirão foi muito “preso” pelas marcações e ambos os goleiros trabalharam pouco, diferente da última partida. A grande chance, por exemplo, surgiu apenas aos 13 minutos, quando o atacante do Botafogo, Dudu, em um contragolpe passou pelo seu marcador e tocou a bola para Ariel que foi travado pela zaga Alvinegra.Em seguida, aos 14 minutos, por escanteio o Botafogo perdeu a única oportunidade de gol, dos primeiros 45 minutos, em um chute de Caetano. Aos 19 minutos, também em uma cobrança de escanteio, a bola sobra para Ariel na segunda trave, que bate mal e a bola acabou saindo pelo lado direito do goleiro da Votuporanguense.A resposta da Votuporanguense, porém, veio aos 20 minutos em um lançamento de profundidade da zaga, Luiz Fernando, da Alvinegra, tentou um ótimo lançamento para área, mas que acabou sobrando para a equipe adversária.Aos 41 minutos, Luiz Fernando tentou um chute de fora de área e foi a melhor “chegada” ao gol da Votuporanguense, mas a bola acabou passando a esquerda do goleira e foi pela linha de fundo.Em bola parada, aos 44 minutos, um bom chute de Rodrigo colocou o goleiro Talles para trabalhar, que jogou a bola para a linha de fundo. No finalzinho do primeiro tempo, porém, a Alvinegra quase teve a sua chance em um lançamento de Murilo, pela esquerda, que quase fez com que Marlon abrisse o placar.O início do segundo tempo seguiu o mesmo ritmo que o primeiro. A primeira oportunidade foi a do Botafogo-SP, aos nove minutos, Bruno conseguiu o espaço na cabeça da área para chutar e a bola caiu nas mãos do goleiro Talles.Aos 12 minutos, veio a resposta, o atacante Lorran conseguiu chegar à área adversária pela esquerda e teve duas grandes chances. Depois, aos 20 minutos, em contragolpe do Botafogo-SP, em jogada pela esquerda, o goleiro da Votuporanguense fez milagre e salvou duas tentativas da equipe adversária.Em contra-ataque da Votuporanguense, aos 28 minutos, a chance de definir e fazer um gol surgiu com um chute de Vinicius Diniz após conseguir se infiltrar na área do Botafogo. Depois, em um lançamento na área para Diniz, quase fez com que a Votuporanguense abrisse o placar, aos 36 minutos. A partida, porém, terminou em 0 a 0.Próximo jogoA Votuporanguense joga agora contra o Velo Clube, na próxima terça-feira (12), às 15h, em Rio Claro. Enquanto o Botafogo-SP encara a equipe do Comercial, no mesmo horário, no Estádio Palma Travassos.