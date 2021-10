Rafael Verrone, de 23 anos, que estava no Ituano, chega para reforçar o elenco

publicado em 11/10/2021

O lateral-esquerdo Rafael Verrone, de 23, é o quarto reforço da Votuporanguense durante a disputa da Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense anunciou nesta segunda-feira (11) a chegada de mais um atleta para a sequência da Copa Paulista. Trata-se de Rafael Verrone, de 23 anos, que estava no Ituano, e agora chega para reforçar o elenco. O atleta é lateral-esquerdo e é o quarto atleta que chega durante o campeonato.Rafael é natural de São Paulo e tem passagens pelo São Paulo, Igea Virtus (Itália) e Caldense. “Estou muito contente em vestir a camisa do CAV e espero junto com meus companheiros fazer uma grande competição e contribuir com os objetivos do clube”, disse.