Torcedores puderam acompanhar o jogo deste sábado (23) contra a Portuguesa no primeiro jogo das quartas de final da Copa Paulista

publicado em 23/10/2021

Torcida teve a chande de ocupar novamente as arquibancadas na retomada da pandemia (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Depois de um ano e sete meses afastados do time de coração, em razão da pandemia do coronavírus, os torcedores da Votuporanguense voltaram a ocupar as arquibancadas da Arena Plínio Marin neste sábado (23), contra a Portuguesa na primeira partida das quartas de final da Copa Paulista. Cerca 700 pessoas acompanharam a partida.

“É um prazer poder voltar, estávamos em uma situação muito complicada em relação à pandemia, mas agora com essa liberação parcial a gente começa a ter um pouquinho mais de liberdade e vir assistir a Votuporanguense é um prazer, pois a gente sou nascido e criado na cidade temos muito carinho pelo time”, disse Eli, mais conhecido como Moringa, torcedor fanático da equipe.

Na torcida também estavam o prefeito Jorge Seba (PSDB) e o vice Cabo Valter (MDB), que também fizeram questão de ir ao estádio para incentivar o CAV.