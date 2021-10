Dona de duas medalhas olímpicas, brasileira cravou 14,966 pontos na final do salto e superou com folga as rivais no Japão

publicado em 23/10/2021

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou o título mundial de salto (Foto: Filippo Tomasi /Divulgação)

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou neste sábado (23) o título mundial de salto, em competição em Kitakyushu, no Japão. De quebra, ela também ficou com a prata na disputa das barras assimétricas. Ela repetiu o número de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.Na final do salto, Rebeca obteve a nota de 14,966 pontos, superando com folga a italiana Asia D’Amato, que ficou com a prata ao obter 14,083. O bronze foi da russa Angelina Melnikova, com 13,966.Foi a primeira medalha de ouro feminina no mundial desde o feito de Daiane dos Santos, em 2003. Ela também se tornou a primeira ginasta do Brasil a ganhar duas medalhas numa única edição de Mundial.Nas barras assimétricas, a ginasta de 22 anos ficou com a prata com a nota de 14,633. O ouro foi para a chinesa Wei Xiaoyuan, com 14,733. E o bronze acabou nas mãos de Luo Rui, também da China.*Com informações de CNN Brasil