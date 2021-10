A competição, com disputas de duplas, reuniu mais de 100 praticantes de Beach Tennis de Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Jales, Monte Aprazível, Santa Fé do Sul, entre outros municípios da região

publicado em 05/10/2021

O último fim de semana foi de movimentação intensa no VotuClube com a realização do 1° Torneio de Beach Tennis VotuClube (Foto: A Cidade)

O último fim de semana foi de movimentação intensa no VotuClube com a realização do 1° Torneio de Beach Tennis VotuClube. A competição com disputas de duplas nas categorias A e B Masculina e Feminina, reuniu mais de 100 praticantes de Beach Tennis de Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Jales, Monte Aprazível, Santa Fé do Sul, entre outros municípios da região. Quem prestigiou o evento pode acompanhar jogos acirrados dentro das quadras de areia e do lado de fora toda uma atmosfera de confraternização.Um fim de semana de muito esporte, amizade e famílias. Esse, aliás, foi o principal propósito dos organizadores do torneio Giuliano Beraldi e Danilo Lamana. A organização do torneio foi digna de grandes competições da modalidade. Tudo muito bem pensado e executado. Os detalhes e o capricho na coordenação do evento colocaram de vez o torneio no calendário regional de Beach Tennis.Depois de um sábado com jogos desde as primeiras horas da manhã até à noite, no domingo foram realizadas as fases finais de cada categoria. Os campeões e vice-campeões de cada categoria foram contemplados com troféus e diversos presentes de patrocinadores. Ainda houve premiação em dinheiro de R$ 700 aos campões das categorias A e R$ 100 aos campeões das categorias B. Por fim, um grande show da banda Velho de War encerrou o torneio com chave de ouro no melhor clima de confraternização.Confira abaixo os campeões e vice-campeões de cada categoria e mais fotos do torneio de Beach Tennis no VotuClube:Campeões: Haicen e Rodrigo (Rio Preto)Vice-campeões: Sanzio e Alisson (Santa Fé e Fernandópolis)Campeões: Fábio Ferreira e Nilson Santos (Votuporanga)Vice-campeões: Matheus Curti e Luiz Gustavo Capela (Votuporanga)Campeãs: Amanda Castrequini e Aline (Votuporanga e Fernandópolis)Vice-campeãs: Mariana Bressan e Daniela (Votuporanga)Campeãs: Midori e Lenara (Votuporanga)Vice-campeãs: Patrícia e Ana Karina (Rio Preto)