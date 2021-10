Thiago Oliveira assumiu a responsabilidade pela derrota e disse que buscará a concentração dos atletas para reverter o resultado

publicado em 23/10/2021

Treinador fez sua análise pós-jogo à Cidade FM (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, em sua análise pós-jogo à Cidade FM, assumiu a responsabilidade pela derrota com goleada para a Portuguesa, por 3 a 0, neste sábado (23). Segundo ele, os gols nos primeiros minutos de jogo atrapalharam bastante e o time não conseguiu anular as jogadas de transição do adversário, como estava planejado.

“A responsabilidade de tudo que aconteceu é minha. A gente não conseguiu colocar em prática tudo que trabalhamos. Nós sabíamos das jogadas de transição da Portuguesa, que eles fazem bastante e nós não conseguimos anulá-las. A gente tomou um gol muito cedo e atrapalhou bastante o que a gente tinha proposto para esse jogo. A gente queria um time agressivo, mas depois ficou à mercê da Portuguesa. A Portuguesa abaixou a linha que continuou na transição. Nós tínhamos que ter um pouco mais de controle e cabeça para continuar organizado, para que a gente conseguisse diminuir esse marcador, mas vamos em frente”, disse o treinador.

Para Thiago Oliveira agora é preciso assimilar a derrota, concentrar e trabalhar duro para tentar reverter o placar na casa do adversário na próxima terça-feira (26).

“Foi uma pancada forte, mas temos que nos reerguer. Estamos carregando uma camisa pesada no interior de São Paulo. Em sete partidas, dois jogos ruins e meio tempo no jogo com o Botafogo e essa derrota aqui foi uma derrota forte. Mas nós temos que nos reerguer. Temos coragem e vamos para cima. Tenho certeza que os jogadores estão muito chateados. Mas vamos nos reerguer para fazer um bom jogo lá em São Paulo”, completou o técnico.

Assim como o presidente da Votuporanguense, Thiago Oliveira também pediu desculpas aos torcedores por terem presenciado uma partida ruim no retorno deles à Arena.