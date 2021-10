Transmissão exclusiva da Rádio Cidade FM 94,7

publicado em 12/10/2021

Confira a escalação do técnico Thiago Oliveira para o jogo desta terça-feira (12) contra a equipe do Velo Clube, no estádio Benito A. Castellano, em Rio Claro. Transmissão exclusiva da Rádio Cidade FM 94,7.TITULARES1-Talles2-Douglas3-Eduardo Melo4-André Baumer5-Daniel6-Paulo Henrique7-Lorran8-Vinicius Diniz9-Marlon10-Luiz Fernando11-MuriloSUPLENTES12-Denison13-Alan Lopes14-Jair15-Nicolas16-Israel17-Rafael Sayão18-Diego Dentinho19-Jeffinho