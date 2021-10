A informação foi revelada com exclusividade no programa de esportes da Cidade FM

publicado em 04/10/2021

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, já está de contrato renovado e permanece no clube para a disputa da Série A3 do ano que vem. A informação foi revelada com exclusividade no programa de esportes da Cidade FM, no início da tarde desta segunda-feira (4).Apesar de poder continuar com o trabalho e manter uma sequência na Alvinegra, o técnico disse que o foco ainda é a Copa Paulista e as conquistas nesse torneio. “Claro que é um planejamento a longo prazo, mas o foco total é a Copa Paulista”, disse.