O atacante que estava no Cianorte, chegou nesta quinta-feira (21) em Votuporanga e já treinou com o time titular

publicado em 21/10/2021

O atleta Erick Salles, responsável pelo gol de empate do CAV na final da Copa Paulista em 2018, está de volta a Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO campeão da Copa Paulista, junto à Votuporanguense em 2018, Erick Salles está de volta ao elenco Alvinegro. O atacante que estava no Cianorte, chegou nesta quinta-feira (21) em Votuporanga e já treinou com o time titular, na preparação para a primeira partida das quartas de final.De acordo com o apurado pelo A Cidade, o atleta deve ficar no clube até a próxima temporada e disputar a Série A3. A diretoria da Votuporanguense corre contra o tempo para inscrever o atleta e deixar a documentação pronta para que Erick esteja apto a jogar no sábado (23) contra a Portuguesa, na Arena Plínio Marin, mas ainda não é possível cravar se ele estará à disposição do técnico Thiago Oliveira para a partida.Erick Salles veio para a Alvinegra a primeira vez em 2018, à época para a sequência da Copa Paulista, que foi um triunfo para todo elenco, bem como para a sua carreira. O atleta fez uma boa temporada, inclusive, foi o responsável pelo gol que levou a Votuporanguense para os pênaltis, na final do campeonato contra a Ferroviária.O atleta que hoje tem 26 anos é cria das bases do Internacional, passou pelo Mirassol, Bragantino, Ponte Preta, CRB, esteve no Arouca (Portugal), XV de Piracicaba, Barra-SC e também no Taubaté.