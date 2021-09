A Alvinegra venceu, nesta terça-feira (14), a equipe da casa por 3 gols a 0 e começou a Copa Paulista no topo do grupo 1

publicado em 14/09/2021

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Em tarde de estreia da Copa Paulista, o show ficou por conta da Votuporanguense, no gramado do estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A Alvinegra venceu o Comercial em uma goleada de 3 a 0, com gols de Vinicius Diniz, Israel e Marlon. Com isso, o clube começa o campeonato na ponta do grupo 1.

A partida começou movimentada, com passes rápidos e agilidade das duas equipes. Logo aos 2 minutos, em uma enfiada pela direita de Jeffinho e um cruzamento do lateral-esquerdo, Léo Cunha, a Votuporanguense chegou ao gol do adversário e causou perigo, em um lance que a bola acabou sendo retirada pela zaga do Comercial.

O Comercial começou a reagir e pela primeira vez com perigo aos sete minutos. Em um lateral cobrado por Willian Bernardo, a bola chegou à pequena área e o camisa 8, Guilherme Pitbull, fez uma tentativa, porém a bola passou por toda a zaga e foi para a linha de fundo.

Depois disso, a reposta foi rápida. Em uma bola que saiu do zagueiro André Baumer para Vinicius Diniz, ele faz um lançamento certeiro na área para o atacante Israel, mas a bola acabou sendo abraçada pelo goleiro Jordan.

A partida seguiu com os times jogando, até então, equilibradamente, principalmente, no meio de campo e com muitos momentos propícios para a Votuporanguense abrir o placar. A equipe adversária tentava apertar com contra-ataques, mas foi muito bem barrada pela dupla de zaga Alvinegra.

O final do primeiro tempo foi marcado por uma pressão do time da casa, que tentou reagir. Jogando pela esquerda, em um belo cruzamento de Caio Vieira, o zagueiro André Baumer salvou a Votuporanguense em cima da linha. Logo em seguida, Baumer conseguiu salvar mais um gol que poderia ser feito pela equipe adversária.

No retorno do segundo tempo, as equipes ainda se conheciam e faziam um jogo equilibrado. Aos 2 minutos o atacante adversário, Pitbull, arriscou um belo chute de fora da área na central do goleiro. Talles, porém, defendeu e a bola saiu pela lateral.

Em uma bola alçada e trabalhada pela esquerda, a resposta para o lance adversário foi o primeiro gol. O atacante Israel driblou e fez fila dentro da área, cruzou para Jeffinho que colocou ela dentro da pequena área e, aos 9 minutos, o meia Vinicius Diniz finalizou com calma e colocou para dentro do gol.

Ali se abriu uma porteira. Logo aos 11 minutos, novamente, Vinicius Diniz conseguiu se infiltrar e alçou uma bela bola, mas que acabou indo para a linha de fundo. A partir disso foi pressão total da Votuporanguense e aos 13 minutos, em passada de André Baumer para o Israel e em inesperado lance, o atacante chutou de fora da área e com categoria marcou o segundo gol da Alvinegra.

O terceiro gol saiu em jogada pela direita iniciada por Léo Cunha, que passou para Nicolas que alçou para a área, que chegou até Lorran que cruzou rente a trave e Marlon, bem posicionado, cabeceou e marcou aos 16 minutos.