Equipe ficou em terceiro lugar na primeira Competição Interestadual promovida em Assis

publicado em 10/09/2021

O prefeito Jorge Seba (PSDB) recebeu, nesta sexta-feira (10), atletas da categoria sub-14 da escolinha de futsal da Prefeitura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) recebeu, nesta sexta-feira (10), atletas da categoria sub-14 da escolinha de futsal da Prefeitura. Eles estavam acompanhados do secretário de Esportes e Lazer, Fabiano Gimenez; do técnico Sidney Santana, o Pigmeu, e dos auxiliares técnicos Sebastião Márcio da Silva (Tião) e Márcio Moreira Barbosa (Marcinho).

Durante a visita ao Gabinete, os atletas apresentaram o troféu de terceiro lugar conquistado na primeira Competição Interestadual promovida no município de Assis, nos dias 28 e 29 de agosto. O título foi conquistado de maneira honrosa, com equipe formada somente por atletas da casa.

O prefeito parabenizou toda a equipe e falou da importância do esportiva na formação de jovens e adolescentes. “Em nome do Isac, que é o capitão da equipe, parabenizo o empenho de todos. Penso que a Administração Pública tem que agir em favor do esporte para interagir com a educação dos jovens do nosso município”, disse.