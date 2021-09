Jogando fora de casa, o Fefa perdeu por 2 a 1 para a equipe do Matonense

publicado em 15/09/2021

Fernandópolis segue sem vencer na Segundona do Campeonato Paulista e continua amargando na vice-lanterna do torneio (Foto: Reprodução/FPF Play)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) perdeu mais uma na Segundona do Campeonato Paulista e amarga na vice-lanterna do grupo 1 do torneio. Jogando fora de casa, o Fefa perdeu por 2 a 1 para a equipe do Matonense.Em um jogo marcado por poucas chances de gol. Para a surpresa, até mesmo dos torcedore, o Fernandópolis abriu o placar aos 33 minutos de jogo. Em uma jogada em que Kaio recebeu livre dentro da área para finalizar no canto do goleiro adversário, Leo Wall.Depois do gol, a Matonense respondeu com uma mudança em sua visão de jogo e tática e empatou a partida com Lucas, ainda aos 40 minutos do primeiro tempo. Ainda no embalo, o time da casa quase virou a partida ainda nos primeiros 45 minutos.Já no segundo tempo, a primeira grande chance foi dos mandantes. Alisson invadiu a área e bateu rende à trave do goleiro Guilherme. De tanto insistir, a Matonense virou a partida aos 31 do segundo tempo. O goleiro Guilherme saiu mal e Victor Hugo escorou de cabeça para virar a peleja e colocar números finais no confronto.Nas outras partidas do dia, a Inter de Bebedouro goleou o América por 4 a 0, e o Taquaritinga venceu o Catanduva fora por 2 a 0. Taquaritinga e Matonense lideram a chave com 14 pontos ganhos. Na sequência vem Inter de Bebedouro, 12 pontos, Catanduva, 11 pontos, Fefecê com quatro pontos e América, com um ponto conquistado.A próxima partida do Fernandópolis é no domingo, 19, contra o Taquaritinga na casa do adversário.*Com Gustavo Jesus