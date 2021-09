Equipes da Avoa participaram nas modalidades quinteto masculino e misto de revezamento; percurso total é de 70km

publicado em 16/09/2021

As equipes de Votuporanga, coordenadas por José Roberto Medalha, participaram nas modalidades quinteto masculino e misto (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Dando continuidade ao retorno dos campeonatos esportivos em várias modalidades, atletas da Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), apoiados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, participaram no último domingo (12), da corrida "Desafio dos Grandes Lagos - 70km".As equipes de Votuporanga, coordenadas por José Roberto Medalha, participaram nas modalidades quinteto masculino e misto. O percurso, um dos mais desafiadores do Brasil, com subidas e descidas em estradas de terra, teve largada em Jales passando pelas cidades de Urânia, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Três Fronteiras e chegada às margens do rio em Santa Clara do Oeste.Os cinco atletas de cada grupo revezaram entre si, com o total do trajeto individual de 14km cada. A equipe do quinteto masculino ficou em quarto lugar na classificação geral com destaque para o atleta Evanio Rodrigues da Silva; as outras duas equipes mistas ocuparam o sexto lugar, com destaque para Karina Franzin; e sétimo lugar, tendo Victor Andrade como atleta destaque que também foi campeão do primeiro revezamento. Ao todo, 16 equipes participaram.Os atletas da equipe masculina são Daniel Moretti, Evanio Rodrigues da Silva, Flavio Jose dos Santos, João Boccato e Jonner Padoan dos Santos; as duas equipes mistas, com cinco atletas cada, foram representadas por: Eliete Guilherme da Silva, José Roberto Medalha, Karina Franzin, Mauricio Padilha, Genivaldo Evangelista; e Mara Costa, Osmar Andrade, Jaciara Andrade, Victor Andrade e Vilmar Fernandes.