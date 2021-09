Prefeito unificou as Pastas de Governo e Esportes antes de viajar para poder analisar possíveis nomes para substituir Fabiano Gimenez com mais tempo

publicado em 14/09/2021

Secretário de Governo, Alexandre Giora, irá assumir interinamente a Secretaria de Esportes (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) editou na manhã desta terça-feira (14) um decreto unificando as secretarias de Governo e Esportes. A medida, segundo o chefe do Executivo, visa garantir mais tempo para que ele possa analisar possíveis nomes para substituir Fabiano Gimenez, que pediu exoneração da Pasta de Esportes na tarde de segunda-feira (13) por questões pessoais.

Com a decisão, Alexandre Giora, que é secretário de Governo, irá comandar interinamente as duas Pastas. Seba embarca nesta terça para Brasília, onde deve cumprir intensa agenda com deputados e o Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite e só quando retornar irá analisar os nomes para então decidir quem comandará o setor de esportes na cidade.

Exoneração

O governo do prefeito Jorge Seba sofreu mais uma baixa na tarde de segunda-feira (13). Alegando questões pessoais, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Fabiano Cássio de Souza Gimenez, pediu exoneração do cargo.

Empresário do ramo esportivo há mais de 20 anos, Fabiano é ligado ao esporte desde a juventude, inclusive como atleta do ciclismo, participando de diversas competições esportivas de âmbito regional e estadual. Essa proximidade com o setor e os esportistas lhe gabaritaram para o cargo.

A pandemia, no entanto, impactou diretamente o seu trabalho frente a Pasta e também sua vida pessoal. Em março deste ano ele e seu irmão, o advogado Fernando Gimenez, precisaram ser internados após serem infectados pela Covid-19 apresentarem complicações. Fernando acabou não resistindo.

Abalado com a morte do irmão, Fabiano reuniu forças para colocar em prática alguns de seus projetos para a área após as flexibilizações anunciadas pelo Governo do Estado. Em entrevista recente à Cidade FM ele inclusive anunciou o início de um calendário de competições, começando Campeonato Amador Veterano de Futebol de Campo. Antes disso, no entanto, ele pediu para deixar o governo.

Baixas