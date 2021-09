Estelionatários estariam utilizando o nome de diretores do clube para extorquir atletas

publicado em 31/08/2021

Golpistas estariam utilizando os nomes de Caskinha e Diego Cope para extorquir atletas que buscam oportunidades no futebol (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A assessoria de imprensa da Votuporanguense divulgou na tarde desta terça-feira (31) uma nota informando sobre um possível golpe aplicado por estelionatários que estariam utilizando o nome de diretores do clube para extorquir atletas. O caso, segundo o documento, já foi relatado à polícia e todas as medidas legais tomadas.

Conforme a nota, na tarde desta terça a diretoria do time tomou conhecimento de que um estelionatário estaria se passando pelo presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha e pelo diretor executivo de futebol, Diego Cope, e enviando mensagens via WhatsApp e Instagram para atletas que buscam uma oportunidade no futebol, mediante pagamento de uma taxa.

“Esse impostor prometia uma vaga na equipe para disputa da Copa Paulista. A direção do Clube Atlético Votuporanguense comunica a todos que medidas legais já foram tomadas e que não pactua com tais atos. Tanto o Caskinha, quanto o Diego Cope são pessoas de ética ilibada. Não há nada que possa desabonar a imagem e o nome deles. O Clube Atlético Votuporanguense está à disposição das autoridades para que este estelionatário responda criminalmente pelos seus atos”, conclui a nota.