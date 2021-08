Com o início da pré-temporada para a Copa Paulista, o técnico do CAV avaliou positivamente o elenco no trabalho técnico e físico

publicado em 04/08/2021

O técnico Thiago Oliveira avaliou positivamente a primeira semana de trabalhos frente à Alvinegra (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A pré-temporada já começou para a Votuporanguense, e a entrega e o comprometimento já são palavras de ordens do técnico Thiago Oliveira, que avaliou positivamente o início dos treinos em que estão sendo priorizadas as partes técnicas e físicas, junto ao elenco.

O comandante está trabalhando com 70% dos atletas remanescentes da série A3 e outras peças específicas, segundo ele, já focando o estilo de jogo que busca para o campeonato. “Está sendo muito positivo. Estou gostando muito, são jovens jogadores, de qualidade, inteligentes e estou muito satisfeito. Tenho certeza de que esses jogadores irão evoluir com a sequência do nosso trabalho. Acredito que isso é bom, pegamos um time com 70% do elenco da série A3, o que facilita muito”, disse o técnico em entrevista exclusiva ao A Cidade.

Já faz mais de uma semana que Thiago Oliveira comanda os treinos e foca em passar seus ensinamentos em busca de montar a sua equipe. Nesse contexto, ele relatou que já sente a evolução de cada um dos atletas, que também estão empenhados nos afazeres.

“Trabalho com conceitos de jogo que a gente quer colocar em prática nas partidas. O Jean é um grande preparador físico, um cara muito competente. Então a gente tem evoluído, da primeira semana para a segunda, já temos sentido a evolução física e técnica. São jogadores inteligentes que estão entendendo o nosso conceito e metodologia de trabalho”, completou.