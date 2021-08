A partida que foi disputada em dois tempos de 45 minutos, neste sábado (14), terminou em 1 a 1

publicado em 14/08/2021

A Votuporanguense e o Fefecê fizeram um clássico, neste sábado (14), que terminou em 1 a 1 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO sábado de clássico, na Arena Plínio Marin, foi marcado por disputas acirradas de bola e pela rivalidade que se acalorou, mesmo durante um jogo-treino. Em seu primeiro teste, a Votuporanguense realizou contra o Fefecê uma grande partida e o placar terminou em 1 a 1, com gols de Erik Mendes, para o CAV e Machado, para o Fefecê.A Alvinegra entrou em campo com Talles, Allan Lopes, André Baumer, Mateus Buiate, Felipe Saturnino, Jair, Vinicius Diniz, Rafael Sayão, Lorran, Erik Mendes e Israel. Já o Fefa entrou com Gabriel, Sorriso, Machado, Felipe Almeida, Garagau, Zulu, Matheus Bueno, Caio, João Marcos, Kleiton e Guilherme Sussai.A equipe da casa abriu o placar, logo no início do primeiro tempo. Em um cruzamento do lateral-esquerdo Felipe Saturnino e após um passe de Israel, o centroavante Erik Mendes estava livre na segunda trave e foi certeiro em sua finalização.Erik chegou recentemente ao plantel da Votuporanguense e já treina na pré-temporada para atuar na Copa Paulista. Em entrevista exclusiva ao, o atleta disse que foi um primeiro momento de muita análise e para ele foi uma partida importante para que os jogadores se conheçam em campo.“A gente tira desse amistoso coisas positivas e negativas que temos que trabalhar. É a terceira semana de pré-temporada, é o primeiro amistoso nosso, estamos criando uma identidade. Estamos querendo corresponder o que o treinador vem nos pedindo e esse jogo foi para nós nos conhecermos. Foi o primeiro amistoso, com coisas positivas e negativas que vamos acertar no meio da semana, para ver o que o professor vai nos falar para quando começar o campeonato estar tudo organizado”, disse.Já o empate, saiu no segundo logo aos dois minutos. Em um escanteio cobrado por Garagau, o zagueiro Machado subiu livre na segunda trave e marcou de cabeça para o Fernandópolis.O técnico do Fefa, Júnior Paulista, também conversou com a reportagem após o jogo e disse que agora é acertar o plantel e finalizar a tática para estreia, que acontece no próximo dia 22.“Tentamos no primeiro tempo, tivemos um pouco de dificuldade, mas teve o intervalo conversamos com os atletas e eles assimilaram bem o que a gente pediu. Voltou para o segundo tempo com um pouco mais de marcação, um pouco mais a frente e deu resultado. Agora vamos trabalhar um pouco mais na semana para voltar e fazer uma boa estreia contra o Catanduva”, comentou.Apesar de o primeiro tempo ter sido turbulento para a equipe de Fernandópolis, o time não deixou de arriscar e em uma bola de falta, João Marcos, do Fefecê, cruzou na área e quase fez com que saísse o gol de empate.Logo em seguida, a Votuporanguense também teve a sua segunda grande chance com uma bola de falta. Na cobrança de Israel, a bola foi direto para a barreira e na sobra Rafael Sayão tentou finalizar, mas a bola caiu direto para a mão do goleiro Gabriel.No segundo tempo o time de Fernandópolis subiu a marcação e foi insistente na saída de bola da Votuporanguense. Pressionando mais o time da casa, até o fim da partida, o Fefa ainda buscou reverter o placar, com uma finalização de Matheus Bueno.Mas a resposta a esse lance, veio aos 41 minutos com uma bela bola infiltrada na área do Fefecê, porém o atacante Marcus Vinicius errou em a finalização.