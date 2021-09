Depois de empatar com o líder grupo 1, o Taquaritinga, o Fefecê disputa na quarta-feira (1º) sua quarta partida na Segundona do Paulista

publicado em 31/08/2021

O Fefa anotou o segundo empate e a derrota por 3 a 0 contra a equipe de Catanduva e enfrenta na quarta-feira (1º), às 15h, a Inter de Bebedouro (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Depois de empatar com o líder grupo 1, o Taquaritinga, em 0 a 0, no domingo (29), na Arena Flash, em Fernandópolis, o Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) disputa na quarta-feira (1º) sua quarta partida na Segundona do Paulista e com sede em busca da primeira vitória no campeonato.

Com a última partida, o Fefa anota o segundo empate e a derrota por 3 a 0 contra a equipe de Catanduva e enfrenta amanhã, às 15h, a Inter de Bebedouro no estádio municipal Sócrates Stamato, em Bebedouro.

O jogo de domingo

A partida começou movimentada e aos 11 minutos de partida o Fefecê perdeu o lateral-direito Minele, que saiu contundido e Diego Justen entrou na vaga.

Em seguida, o Fefecê quase abriu o placar aos 25 minutos. Cleiton recebeu em velocidade, invadiu a área, mas na hora da finalização foi travado pela defesa.

A resposta foi aos 31 minutos, o Taquaritinga chegou com perigo e obrigou ao goleiro Guilherme fazer bela defesa após cobrança de falta desviada pela zaga do Fernandópolis. Na sequência, uma finalização interceptada em cima da linha por Felipe Félix. Dois minutos mais tarde os visitantes chegaram novamente com perigo.

O Fernandópolis teve novamente a chance de abrir o placar em falta cobrada da entrada da área. Garagau bateu no meio da barreira. O primeiro tempo terminou com poucas chances de gol e o placar em branco.

As duas equipes diminuíram o ritmo na segunda etapa, e até os 20 minutos nenhuma grande chance de gol foi criada. No Fernandópolis, Sussai entrou no lugar de Matheus Bueno. A primeira boa jogada do Fefecê no segundo tempo veio apenas aos 29. Depois da bola cruzada na área, Camacho ajeitou com o peito para Luiz Alexandre finalizar para longe.

O treinador Júnior Paulista fez mais uma alteração aos 37. Marinheiro entrou na vaga de Esquerdinha. A partida seguiu até o final sem nenhuma equipe conseguir criar chances de gol.