A equipe sub-20 de Fernandópolis perdeu para a equipe do Leão, em plena "Arena Flash", nesta quinta-feira (5)

publicado em 05/08/2021

A molecada de Mirassol bateu a equipe de Fernandópolis, em plena Arena Flash, ontem na estreia do Campeonato Paulista sub-20 (Foto: Léo Roveroni/Agência Mirassol)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA estreia do Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube), no sub-20, não foi bem como a torcida fernandopolense esperava. O jogo marcou o retorno do clube em competições organizadas pela FPF (Federação Paulista de Futebol) e em plena estreia da “Arena Flash”, o Fefa perdeu de 2 a 0 para a equipe de Mirassol.O jogo iniciou com grandes chances para a equipe da casa, aos 19 minutos o atacante Hiago recebeu de uma bela jogada a bola na área, porém o goleiro do Mirassol, Gustavo Lacerda, não deixou que o garoto da águia realizasse a finalização.Na sequência o Mirassol quase abriu o placar do jogo, com uma bela jogada do meia Gabriel Neris. Depois disso, a partida se resumiu em finalizações do Leão com chutes de fora da área, enquanto o Fefachegava em cobranças de falta. Apesar do domínio territorial do Mirassol, o primeiro tempo terminou com poucas chances de gol e o zero no placar.No segundo tempo, a equipe de Fernandópolis deixou passar um pênalti cometido pelo camisa 8, Ruan Carlos. Na cobrança para o Mirassol, Reinaldo Kauanmarcou o primeiro gol do jogo. Em seguida, o Leão voltou com perigo e quase marcou o segundo gol da partida.O pênalti não intimidou os garotos da Águia, tanto é que o atacante Nathan, aos 14 minutos,em um lance de falta, obrigou o goleiro Lacerda, do Mirassol, a fazer uma grande defesa.Porém, a partida foi credenciada pela equipe de Mirassol, que ampliou o placar com Gabriel, aos 19 minutos de jogo, após bela enfiada de bola de Reinaldo Kauan dando números finais ao jogo.O Fernandópolis volta a campo na próxima quinta-feira (12), em Tanabi, contra a equipe da casa, em mais um clássico do interior. Já o Mirassol enfrenta, na mesma quinta, a equipe do Monte Azul, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião.*Com informações Gustavo Jesus