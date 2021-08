O ex-atleta Edward Costa Netto esteve no município depois de 20 anos fora e relembrou junto com o A Cidade o início da carreira na modalidade

publicado em 06/08/2021

Aos 44 anos, o ex-atleta Edward Costa Netto voltou à Votuporanga, cidade onde nasceu para relembrar seu início ao lado do professor Cal (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFoi na terra batida da quadra de tênis do Votuporanga Clube, com apenas 10 anos, que Edward Costa Netto jogou pela primeira vez e viu o seu futuro diante da rede e uma raquete, o início do sonho de se tornar um atleta profissional. Mas mal sabia ele, que 11 anos depois daquele dia em 1987, já estaria ocupando o ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) ao lado dos melhores do mundo.Depois de 20 anos, desde o início de sua carreira como atleta profissional e quando saiu de Votuporanga para treinar em Cotia [São Paulo, capital], na academia “Meyer Tennis”, do ex-jogador Marcelo Meyer, Edward Netto esteve na cidade e relembrou todo o início de sua trajetória no esporte, bem como as primeiras oportunidades prestadas pelo professor Claudemir Silva, o conhecido Cal, nos anos 90."Voltar aqui [Votuporanga Clube] e ver todo esse lugar me trás boas recordações. Cheguei aqui pela primeira vez, vi o Cal dando aula, meio tímido. Ele tinha um projeto de escolinha aos sábados e ele viu algo diferente em mim, passei a treinar na semana e não imaginava que chegaria até onde fui”, disse o ex-atleta.Próximo de completar 16 anos, Netto partiu rumo ao novo desafio, que era treinar perto dos melhores atletas brasileiros na capital. “Depois ele me levou para São Paulo, onde treinei na academia junto com os melhores do mundo, adquiri volume de jogo e comecei a participar de torneios nacionais e internacionais", completou.Com o passar da diária dos treinos, o amor pelo esporte, da disciplina e a busca por continuar até ser um profissional, Edward foi protagonista da histórica partida contra Rio Preto nos Jogos Regionais, de 1998, que foi sediado em Votuporanga, antes das conquistas com os índices mundiais. Ele já treinava fora e veio para disputar em nome da cidade em que nasceu."Minha última vinda à Votuporanga foi para jogar os Jogos Regionais de 1998. Você imagina, essa quadra aqui [do Votuporanga Clube] estava lotada, não tinha lugar. Eu de Votuporanga, defendendo a nossa cidade, o Cal do meu lado que foi meu primeiro treinador", relatou.Mas foi mesmo no ATP Challenger Tour, em Gramado, em 2000 que o atleta em ascensão conquistou a pontuação e assumiu uma posição no ranking mundial, projetou o nome e os frutos do esporte votuporanguense, na conquista da colocação simples 3 pontos e em dupla 18 pontos.Porém, a brilhante carreira em que trilhava com apenas 21 anos foi logo em seguida obstruída por conta de um rompimento no ligamento do joelho em um torneio de tennis da ITF (Federação Internacional de Tennis).“Essa foi, sem dúvida nenhuma, a fase mais difícil da minha vida, porque era um sonho que eu tinha e de uma hora para outra me vi em uma situação que eu teria que tomar essa decisão, pois não poderia ficar mais naquela situação para o resto da vida, teria que seguir de alguma forma. Foi com certeza um momento, que também me fez crescer muito como pessoa”, disse.Netto, que é nascido em Votuporanga e filho do médico cardiologista, Edward Costa Júnior e de dona Yeda Maciel Costa, com todos os motivos possíveis para desanimar escolheu novos caminhos para trilhar e hoje com 44 anos, residente em Manaus, é médico também e especialista em cardiologia.“Foi nesse momento em que eu parei com o tênis e me vi em uma situação em que estava perdido. Comecei como empresário em Manaus, estudei administração e vi que não era para mim. Prestei o vestibular para medicina e segui aqui. Foi uma coisa meio que seguida uma da outra”, completou ainda.Apesar de não ter seguido na carreira como atleta, Edward destacou a importância do esporte e do tênis em sua vida. “O tênis é um esporte individual, que em minha opinião é um dos mais completos que existem. Porque desde o início ele te forma, exige que tome decisões sozinho durante o jogo, te coloca no meio de várias adversidades em que precisa ser tomada a decisão dentro de um tempo curto”, disse por fim.