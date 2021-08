O goleiro Angelo Moreira Bedendo, de 21 anos, que tem passagens pelo futebol europeu, Botafogo-SP e Ferroviária já treina junto ao elenco

O goleiro Angelo Moreira Bedendo, de 21 anos, é o oitavo contratado da Votuporanguense para a disputa da Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

A Votuporanguense apresentou ontem mais um reforço para a Copa Paulista. Trata-se do goleiro Angelo Moreira Bedendo, de 21 anos, que tem passagens pelo futebol europeu, Botafogo-SP e Ferroviária. O atleta é o oitavo anúncio do CAV, já treina junto ao elenco desde a semana passada e teve contrato oficializado no início desta semana.Apesar de novo no mercado da bola, Angelo é cria das categorias de base do Botafogo-SP e tem passagens pelo Chievo, Cesena e Clodiense, em 2018 e 2019, que são clubes do futebol italiano e recentemente esteve na Ferroviária.Em entrevista ao ser apresentado, Angelo contou que está animado para atuar com a camisa da Votuporanguense e poder ajudar o time nos jogos do campeonato. "A expectativa de mostrar meu trabalho aqui é muito grande, em fazer um bom campeonato, uma boa Copa Paulista e desenvolver o melhor trabalho possível aqui", disse o atleta.Para o torcedor, ele garantiu que não irá faltar dedicação para a conquista dos objetivos dentro do clube. "Um cara que se dedica muito e vou fazer o possível para defender a camisa do CAV", finalizou.