Os treinos desse primeiro dia foram conduzidos pelo auxiliar-técnico Rodrigo Cabral e o preparador Jean Cova, em prática apenas física

publicado em 27/07/2021

O elenco da Votuporanguense se reapresentou na tarde de segunda-feira (26) na Arena Plínio Marin para o início da pré-temporada (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense se reapresentou na tarde de segunda-feira (26) com 21 atletas para o início da pré-temporada, que visa a preparação para a Copa Paulista deste ano. Os treinos desse primeiro dia foram conduzidos pelo auxiliar-técnico Rodrigo Cabral e o preparador Jean Cova, em prática apenas física.Entre os jogadores que se reapresentaram, estão os remanescentes da disputa da série A3 como o goleiro Talles,os zagueiros Paulo Henrique e Mateus Buiate, os laterais Maicon, Léo Cunha e Félix Jorge, os volantes Nicolas e Jair, os meias Ricardinho e Vinícius Diniz e os atacantes Thales Tim, Dentinho, Brendow, João Pedro e Israel.Também se apresentaram ontem mais seis contratações feitas pela diretoria, dentre eles: o meia Rafael Sayão, como já adiantado pelo, e o lateral-esquerdo Felipe Saturnino, que estava no GE Brasil, passou pelo Novorizontino, no Juventus, Rio Claro, Anápolis e no Goiás.Mais quatro reforços, também já se apresentaram, mas seus nomes não foram revelados já que os contratos ainda não foram assinados.