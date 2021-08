Jovem é o novo vice-campeão do Brasil nas categorias 100 metros borboleta e na prova dos 400 metros medley

publicado em 31/07/2021

O atleta Heitor Napolitano é vice-campeão brasileiro dos 100 m borboleta e 400 medley, ele ainda entra na piscina hoje para a disputa dos 200 m borboleta (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O multicampeão do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, Heitor Napolitano Fonseca Reis, é o mais novo vice-campeão do Brasil nas categorias 100 metros borboleta e na prova dos 400 metros medley. O atleta está em Recife (PE) na disputa do Campeonato Brasileiro Juvenil.

Neste sábado (31) o atleta entra novamente na piscina para a sua principal prova com a chance de se sagrar campeão brasileiro, na disputa pelos 200m borboleta, na qual é o atual campeão. Na disputa de ontem dos 100 borboleta, ele alcançou 57"25 e ficou empatado com o atleta Davi do Corinthians. O seu tempo baixou em 24 centésimos, o que é considerado muito bom pela equipe.

“Se a gente analisar a curva de desenvolvimento do Heitor, há quatro anos ele ganhava os campeonatos regionais, agora ele já está ganhando o Paulista e brigando por medalha de ouro no Brasileiro. A ascensão dele é muito grande e se considerar o ciclo olímpico de 4 anos, é de se esperar fazer índices e nadar finais olímpicas no futuro. Ele tem talento para isso”, disse o coordenador do Centro de Formação Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho.

Heitor que já é destaque no cenário nacional continua treinando e há expectativa de que seja convocado para a seleção brasileira Juvenil de Natação.