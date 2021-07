Cartola do CAV revelou que o clube irá se reapresentar no dia 19 ou 26 de julho

publicado em 05/07/2021

Segundo o cartola, o planejamento inicial foi feito pensando no começo do campeonato, que poderia acontecer no dia 5 e agora será no dia 14 de setembro (Foto: Rafael Bento/CAV)

O cartola da Votuporanguense também aproveitou as definições do calendário da Copa Paulista para revelar que o clube irá se reapresentar no dia 19 ou 26 de julho, pois segundo ele o planejamento inicial foi feito pensando no começo do campeonato, que poderia acontecer, no dia 5 e agora será no dia 14 de setembro."Estamos esperançosos de fazer um bom campeonato, a reapresentação do clube que ia ser no dia 12, estamos vendo se fazemos no dia 19 ou dia 26 de julho.Vamos preparar tudo, estamos com tudo praticamente definido todas as contratações e se apresentar, fazer um bom trabalho, uma boa pré-temporada esperando que possamos fazer um bom campeonato e quem sabe fazer lá na frente a final", afirmou Caskinha.Edilberto destacou ainda a importância do campeonato e o quanto a Votuporanguense irá trabalhar no projeto. "Vamos trabalhar firme e bonito para que possa fazer um belo campeonato da Copa Paulista, ela que já foi campeã e sabe a importância que esse campeonato tem, principalmente para quem ganha ou é vice. Bem como para revelar os garotos, assim como foi na Série A3", finalizou.