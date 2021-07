O atacante tem vínculo com a Alvinegra até 2023 e disputará o Brasileiro Série C, já o zagueiro Café não assinou a renovação

publicado em 12/07/2021

Atacante Murilo será o novo reforço do Mirassol e o zagueiro Guilherme Café se despediu oficialmente da Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA semana começou agitada nos bastidores do futebol em Votuporanga. Isso porque na segunda-feira (11) o atacante Murilo Oliveira acertou um empréstimo e será reforço do Mirassol até o fim da Série C do Brasileiro, enquanto o zagueiro Guilherme Café se despediu oficialmente da torcida Alvinegra.Murilo já se apresenta nesta semana ao Mirassol, segundo o apurado pelo. A sua permanência como empréstimo no clube seguirá até o fim do torneio, com a opção de compra de 60% dos direitos sobre o atleta, depois do término do contrato.O atleta chegou à Alvinegra para a temporada deste ano, onde disputou a Série A3. Jogou 13 partidas, em seis delas saiu com a vitória, cinco com empate e duas com a derrota, e marcou três vezes pelo CAV, inclusive, dedicou seu primeiro golda temporada, que foi no jogo contra o Noroeste, à vinda de seu filho, José Felipe.O atacante de 23 anos fez toda sua base no São Paulo FC, em Cotia, onde chegou a treinar com a equipe profissional. Com a base do Tricolor, conquistou diversos títulos, como: o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, duas Copas Ouro, Brasileiro do RS e Brasileiro de Aspirantes.Em outubro de 2019 ele encerrou o contrato com o São Paulo e disputou o Campeonato Paulista da 2ª Divisão com o Fernandópolis, onde marcou 15 gols e deu 15 assistências. Além disso, foi o artilheiro de toda a competição e participou de 30 dos 37 gols do Fefecênaquela temporada.A boa campanha com o Fefecê em 2019 fez com que o meia-atacante se tornasse cobiçado no mercado da bola. No ano passado ele jogou pelo Botafogo-SP e estava na mira do Mirassol,desde então.Já o zagueiro Guilherme Café, como adiantado pelo, não faz mais parte do elenco da Votuporanguense e se despediu oficialmente, por meio das redes sociais. A reportagem apurou que o atleta estaria embarcando para uma nova fase em sua carreira no futebol, ao ingressar no elenco de um time que disputa a primeira divisão do futebol uruguaio. Como as tratativas ainda estão sendo finalizadas o nome do clube ainda não foi revelado.“Mais um ciclo encerrado, com muito orgulho e muita gratidão no coração. Gratidão a Deus pela oportunidade e a saúde para poder trabalhar com o que amo, a minha esposa, família, e amigos pelo apoio e torcida de sempre. Pelo trabalho do Rogério Corrêa e ter me dado essa oportunidade. A toda a diretoria do clube pela honestidade e profissionalismo, a comissão técnica por todo o trabalho de evolução com cada atleta, a todos os jogadores e amigos que fiz, e a todos que de alguma forma direta ou indireta contribuíram no dia a dia, desde a diretoria a todo o staff”, escreveu na publicação.O zagueiro que por vezes foi o capitão da equipe, ainda lamentou não ter chegado ao objetivo maior do clube, que era o acesso. “Saio de cabeça erguida, melhor como atleta e mais ainda como ser humano. Obrigado Votuporanguense foi uma honra e sempre será, gratidão”, completou.