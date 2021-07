Os 17 participantes serão divididos em quatro chaves, avançando os dois melhores de cada às quartas de finais

publicado em 05/07/2021

Votuporanguense enfrenta times da região na primeira fase da Copa Paulista (Crédito: Arte/FPF)

Com 100% dos jogos transmitidos no Eleven e Paulistão Play e 17 clubes, o formato da Copa Paulista 2021 está definido. Ao todo, os participantes serão divididos em quatro grupos regionalizados, sendo três com quatro clubes e um com cinco equipes. Após turno e returno, os dois mais bem colocados de cada chave avançam para o mata-mata. O início do torneio está previsto para o dia 14 de setembro e a final para 16 de novembro.Por um grupo contar com um time a mais que os outros três, a classificação geral será definida por aproveitamento. O melhor colocado geral enfrenta o oitavo mais bem classificado, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro pega o sexto, enquanto o quarto e quinto duelam por uma vaga as semifinais. Em caso de igualdade a partir desta fase, a vaga será definida por pênaltis.Os quatro classificados fazem as semifinais e, posteriormente, os dois clubes que avançarem farão a final. O campeão tem a opção de escolher entre uma vaga da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro da Série D. O vice-campeão fica com a outra opção.Botafogo F S/AAE Velo ClubeComercial FCCA VotuporanguenseEC São BentoRio ClaroEC XV de PiracicabaEC NoroesteSantos FCSão Bernardo FCEC São BernardoEC PrimaveraAD São CaetanoSC AtibaiaEC TaubatéCA JuventusA Portuguesa Desp