O torneio está previsto para iniciar no dia 14 de setembro e o CAV enfrentará na primeira fase o Botafogo, Velo Clube e Comercial

publicado em 05/07/2021

Previsto para iniciar no dia 14 de setembro, o CAV enfrentará em turno e returno três times da região, na primeira fase (Foto: Amanda Rocha/FPF)

Grupo 01:

Grupo 02:

Grupo 03:

Grupo 04:

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFoi por meio de uma reunião on-line na segunda-feira (5) que a Votuporanguense e os outros 16 clubes que irão participar da Copa Paulista definiram junto à FPF (Federação Paulista de Futebol) o calendário da competição. Previsto para iniciar no dia 14 de setembro, o CAV enfrentará em turno e returno três times da região, na primeira fase.De acordo com a Federação, a Votuporanguense faz parte do grupo 1 do torneio onde disputará a vaga para o mata-mata ao lado dos clubes: Comercial, Velo Clube e Botafogo. “Estamos em um grupo com times tradicionais, não vai ser fácil já prevíamos isso, mas ao mesmo tempo estamos muito contentes e satisfeitos com o trabalho de continuidade, que já é pensando na A3 do ano que vem”, disse o diretor executivo do CAV, Diego Cope.Pelo divulgado, os clubes estão divididos em quatro grupos regionalizados, sendo três com quatro times e um com cinco equipes, a classificação geral será definida por aproveitamento. O melhor colocado geral enfrentará o oitavo mais bem classificado, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro pega o sexto, enquanto o quarto e quinto duelam por uma vaga as semifinais.“Vai ser um campeonato muito bem disputado com equipes tradicionais participando, que já estão investindo. Vemos a movimentação de algumas equipes contratando treinadores e jogadores experientes. Querendo ou não é uma rota de fuga para as equipes que querem cortar caminho para chegar em uma competição de nível nacional ou em uma Copa do Brasil”, completou o diretor.O destaque da reunião, segundo o presidente da Alvinegra, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, foi a mudança, proposta pelo próprio clube, em levar 10 jogadores para o banco de reservas.“Esses 10 atletas atenderam uma solicitação do nosso treinador Rogério Corrêa, que viu nisso uma possibilidade de colocar e integrar os garotos que o CAV trabalha e trabalhou na Série A3”, disse o cartola.Caskinha disse que repercutiu durante a reunião, a informação revelada com exclusividade naCidade FM pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari, sobre a abertura dos estádios ao público para 30% de sua capacidade. Segundo o conselho, possivelmente, na fase quartas de finais isso será liberado.“A grande expectativa para que o campeonato em breve possa ter 30% de sua capacidade liberada, a Federação frisou isso. O presidente [da FPF] Reinaldo disse que está muito esperançoso quanto a isso, acho que é uma atitude válida até por conta de incentivar quem não foi vacinar para que se vacine”, relatou também.- Botafogo F S/A;- AE Velo Clube;- Comercial FC;- CA Votuporanguense;- EC São Bento;- Rio Claro;- EC XV de Piracicaba;- EC Noroeste;- Santos FC;- São Bernardo FC;- EC São Bernardo;- EC Primavera;- AD São Caetano;- SC Atibaia;- EC Taubaté;- CA Juventus;- A Portuguesa Desp.