Os jogadores Urbes Messias, o Ligeirinho, e Arthur Morialli estão felizes com o crescimento dos brasileiros na competição

publicado em 31/07/2021

Os atletas votuporanguenses Urbes Messias e Arthur Morialli, o conhecido Ligeirinho, disseram que o Brasil está surpreendendo no tênis de mesa (Fotos: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os atletas que representam Votuporanga e toda região em competições de tênis de mesa estão contentes com a visibilidade e o crescimento que os brasileiros estão conquistando nas Olimpíadas desse ano. A reportagem conversou com o conhecido Urbes Messias, o Ligeirinho, e também com Arthur Morialli, que representam duas gerações diferentes da modalidade. Eles declararam a ansiedade por medalhas para o Brasil na disputa por equipes neste domingo (1º).

Ligeirinho, é um experiente atleta que ainda disputa categorias Masters com 70 anos e Morialli, que tem 22 anos, já foi o sétimo melhor colocado do Brasil e campeão Paulista. Apesar da diferença entre as idades, eles carregam a vivência e vibram junto do Brasil por bons resultados.

“Está sendo surreal, porque fazia anos que o Brasil não chegava tão bem preparado para uma Olimpíada com um time de tênis de mesa. Tendo em vista que hoje, o Hugo Calderano é o sétimo melhor do mundo e então é magnífico o que tem acontecido, ele vem transformando e dando espaço para a molecada mais nova se inspirar nele”, disse Arthur.

Arthur disse que os grandes nomes na categoria hoje são os chineses, principalmente, na imagem do atleta Ma Long e Fan Zhendong. Porém falou sobre suas apostas no brasileiro Hugo Calderano. “Ele é um dos atletas que tem crescido e feito a modalidade se expandir no Brasil. O Hugo fez uma estreia incrível que levou ele para as quartas de final, fazia muito tempo que não chegávamos em uma categoria individual”, explicou.

Porém, Hugo Calderano acabou perdendo e não avançou para a semifinal do tênis de mesa. Ele foi derrotado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, na última quarta-feira (28). “A expectativa agora é para as equipes”, declarou Arthur.

O atleta esteve parado há pouco mais de um ano e agora volta ao treino focado nas competições deste ano. Morialli pretende disputar o Campeonato Paulista, no qual já foi campeão na categoria até 18 anos, bem como as competições de nível nacional. Além disso, ele já foi bi-campeão dos Jogos Regionais, quarto colocado dos Jogos Abertos e atual campeão do Oeste Paulista.

Seu Urbes também acredita que a modalidade está crescendo e está feliz com o progresso dos atletas brasileiros em competições internacionais, inclusive, por Hugo Calderano estar no top 10 do mundo.

Ligeirinho é um veterano da modalidade em Votuporanga e ainda compete. Hoje com 70 anos, ele atua em Jogos Regionais no qual também é bi-campeão e já representou o município no ranking estadual como a quinta melhor colocação.

“Eu comecei no ping-pong, conforme a gente foi melhorando a técnica e com o ping-pong não tinha competições a nível regional eu me adaptei ao tênis de mesa. Disputei em toda região com uma equipe daqui [Votuporanga]. Promovemos campeonatos dos clubes aqui e nos quais sempre obtive o primeiro lugar. Quando completei 59 anos, me convidaram para representar os atletas do Centro do Idoso e venho participando nos jogos do JORI”, relatou.

Com o passar dos anos, ele disse que está contente por como a modalidade está avançando. Isso porque os principais desafios de sua carreira aconteceram pela falta de patrocínios e incentivos no interior. “A minha maior dificuldade foi não estar liberado para treinos e ter um técnico que pudesse dar instruções, me auxiliar nos pontos que quando a gente não consegue superar a defesa e atacar”, explicou.