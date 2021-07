Josimar Passos de Carvalho Filho foi campeão na modalidade “levantamento terra” e segundo lugar no “supino equipado”, em São Vicente

publicado em 14/07/2021

Votuporanguense se sagrou campeão no Campeonato Brasileiro de Powerlifting, neste fim de semana, em São Vicente (Foto: Arquivo Pessoal)

O atleta votuporanguense Josimar Passos de Carvalho Filho, o conhecido Mazin, de 33 anos, se sagrou campeão brasileiro na modalidade "levantamento terra", equipado até 90 kg, neste fim de semana, ao levantar nada menos do que 200kg. Josimar participou do CBP (Campeonato Brasileiro de Powerlifting), em São Vicente, no litoral de São Paulo.No total, Josimar conquistou duas medalhas no campeonato, além da primeira colocação no "levantamento terra" eletambém levou para casa uma medalha de prata na modalidade "supino equipado", em que é recordista nacional. Ele levantou 205kg nessa competição."Representar Votuporanga, uma cidade que tanto me acolheu, é um motivo de muito orgulho. Se Deus quiser vou conquistar mais campeonatos e levar o nome do município", disseJosimar, que reside em Votuporanga hádois anos, nasceu no Maranhão e veio para o Estado de São Paulo para trabalhar em usinas, aos 18 anos. Há mais de 15 anos na luta por ser atleta e transformar seu sonho em realidade, ele morou em diversos municípios da região, mas foi em solo votuporanguense que as portas se abriram.O atleta hoje é tricampeão brasileiro de supino, campeão Sul-Americano e agora campeão brasileiro no levantamento terra, chamado Deadlifting. Mas foi há cinco anos que começou a traçar os caminhos dentro da modalidade esportiva."Já são 10 anos de musculação e cinco anos de powerlifter [levantamento de peso]. Eu treino na minha casa, tenho meus próprios aparelhos, e hoje sou patrocinado pela academia Point-Fit e recebi o apoio que precisava, principalmente da Prefeitura de Votuporanga", disse o atleta.Mazin já se planeja para as próximas competições e disse à reportagem que esse ano irá disputar mais dois campeonatos, o Mr. Olympia, que só participam atletas convidados, previsto para acontecer em setembro, e o Mundial de Powerlifting, que pode ocorrer o novembro, na Argentina."São dois campeonatos difíceis, em 2019 eu quebrei o recorde da categoria nesse torneio e se ocorrer o Mundial, se Deus quiser iremos trazer mais esse troféu para Votuporanga", finalizou.