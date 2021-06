Pelo saldo o time de Votuporanga busca sustentar a invencibilidade na história do duelo entre as equipes

publicado em 02/06/2021

Votuporanguense joga nesta quinta-feira (3) em busca de se manter invencível no retrospecto de partidas contra o Primavera (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense e o Primavera se enfrentam pela terceira vez pelo Campeonato Paulista. Pelo saldo o time de Votuporanga busca sustentar a invencibilidade na história do duelo entre as equipes. A Alvinegra conquistou uma vitória e um empate.Neste ano, na Série A3, as equipes já brigaram em campo. O jogo foi pela última rodada da primeira etapa do campeonato, na Arena Plínio Marin, e a Votuporanguense venceu por 3 a 1, com dois gols de Vinícius Diniz e um de Gabriel Barcos para o CAV. Otílo diminuiu para o Fantasma. A vitória garantiu a classificação no G4 para as quartas de final.Antes a isso, os clubes disputaram três vezes a Segundona juntos, porém as equipes ficaram em grupos diferentes e não competiram dentro de campo.O primeiro encontro, por sua vez, foi em 2015, pela Série A3, em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limongi. A partida em uma manhã de sábado terminou em 1 a 1, com gols de Paulo (para o Primavera) e Dourado (para o CAV). A equipe Alvinegra, comandada à época por Marcelo Henrique, já estava em situação tranquila no campeonato, enquanto o Primavera lutava para chegar ao G8.