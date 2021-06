Sem público no estádio, em razão da pandemia, torcedores se organizam para passar força aos jogadores de outras formas

publicado em 04/06/2021

Votuporanguense vive um dos primeiros momentos decisivos no Campeonato, sem a presença da torcida nas arquibancadas (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense), na melhor campanha de sua história no futebol profissional, vive uma das primeiras decisões sem contar com o apoio da torcida Alvinegra e a um empate da Série A2, a Arena Plínio Marin estaria lotada no domingo (6) para o segundo jogo da semifinal do Campeonato, contra o Primavera.A Votuporanguense que classificou para a etapa com a melhor campanha da competição tem a vantagem do empate no placar agregado e por isso decide a partida pelo acesso, em Votuporanga. O time de Rogério Corrêa não perde dentro da Arena, desde a estreia no torneio e na guerra contra o time de Indaiatuba espera fazer um grande jogo.“Na primeira vez que nós jogamos contra o Primavera eu já havia dito que era um dos times mais difíceis do campeonato e continuo falando isso, é um time que sabe jogar, que tem coisas muito interessantes para mostrar e foi um jogo muito interessante, para mim as duas melhores equipes do campeonato”, disse Correâ.Para escalar a Alvinegra amanhã, o técnico não contará com o centroavante Gabriel Barcos que sofreu uma fissura na costela no último jogo e será um grande desfalque para a equipe amanhã. A posição de Barcos pode ser assumida pelos “meninos da Arena” como Israel, João Pedro ou Jean Carlos.Corrêa não pode contar ainda com o lateral-direito Maicon, que passa por acompanhamento médico desde a partida que antecedeu as quartas de final e o atacante Lorran, que também continua em tratamento. Em contrapartida, a comissão poderá contar com Jair que até então era dúvida.A comissão técnica também já se preocupa com o lateral-direito, Léo Cunha, que saiu da última partida ao sentir um desconforto no músculo adutor direito e que passa por exames para avaliação, o que é mais uma dúvida no plantel de Corrêa.Para o técnico, o CAV vem evoluindo a cada dia no seu modelo de jogo, o que irá colaborar na partida de amanhã para a classificação. “Isso é legal de se ver, pois, como disse o presidente, antigamente o time jogava fora sem perspectiva de vencer, era empate ou derrota. Hoje o CAV joga para ganhar. Mesmo tomando um gol nosso time acabou indo para cima, buscando o empate e depois aconteceu a virada e num detalhe do futebol sofremos o empate, então agora é preparar para o jogo de volta” disse o técnico.A rádio Cidade FM, que acompanha a trajetória da Votuporanguense desde sua fundação, estará presente na Arena Plínio Marin, no domingo (6), para contar a história e a emoção do futebol de volta ao município. Como já é de costume, a jornada esportiva começa às 14h, com entrevistas e comentários pré-jogo.