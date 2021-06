Time precisava apenas de um empate, teve muitas chances de marcar, mas desperdiçou e ficou de fora da A2

publicado em 06/06/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

A bela campanha da Votuporanguense na série A3 não terminou como o torcedor esperava. Precisando apenas de um empate, na Arena Plínio Marin, às 15h deste sábado (6) o time desperdiçou muitas chances e acabou perdendo para o Primavera, por 1 a 0, deixando o sonho do acesso para Série A2 escapar pelos dedos.

Em um primeiro tempo movimentado, o primeiro chute a gol foi dado aos cinco minutos por Léo Santos. Depois de tirar a marcação, o atacante da Votuporanguense bateu rasteiro e a bola passou tirando tinta da trave.

Aos 17 minutos, novamente com Léo Santos, a Votuporanguense levou perigo para a meta adversária. O atacante tirou novamente a marcação e encheu o pé de fora da área. Para evitar o gol o goleiro André Luiz teve que mandar para escanteio.

Na resposta, o Primavera deu seu primeiro chute a gol aos 17 minutos. Samuel dominou dentro da área e bateu, mas a bola subiu demais.

Uma paulada de fora da área levou perigo para a Votuporanguense. João Vitor experimentou com muita força e Talles teve que espalmar para evitar que o Primavera abrisse o placar.

Aos 38 minutos a Votuporanguense quase abriu o placar. Israel, Murilo e João Marcos tabelaram e a bola sobrou para Murilo que castigou de fora da área. André Luiz se esticou todo para defender. Na sequência o time do Primavera saiu errado e Israel finalizou novamente de fora da área, mas André conseguiu novamente uma bela defesa e evitou gol.

Milagre de Talles. Aos 40 minutos confusão dentro da área da área da Alvinegra e Samuel cabeceou a queima-roupa, mas o goleiro fez uma grande defesa em cima da linha.

Aos 41 minutos João Marcos cruzou para Israel que, sozinho, cabeceou, mas a bola foi para fora.

Já nos acréscimos o arqueiro da Votuporanguense fez novamente uma bela defesa. Vagner fez grande jogada e encheu o pé, mas Talles salvou de novo o time.

Segundo tempo

No segundo tempo a Votuporanguense voltou disposta a matar o jogo e logo no primeiro minuto a Alvinegra desperdiçou um gol feito. Primeiro com Murilo que cara a cara com o goleiro resolveu tocar para Israel. Israel também não bateu e tocou para João Marcos, que na hora da finalização se atrapalhou e chutou mascado.

Aos seis minutos a Alvinegra chegou novamente com perigo. João Marcos encheu o pé direito do lado de fora e a bola passou muito perto.

O Primavera abriu o placar aos 11 minutos. Após cruzamento, Bonassa cabeceou com categoria e marcou.

Aos 39 minutos Nicolas quase empatou. Ricardinho bateu escanteio e ele subiu mais do que todo mundo, mas o goleiro André Luiz deu um tapinha e evitou o gol.

Aos 44 novamente quase empate. Paulo Henrique ajeitou de cabeça para Eduardo Melo dentro da área, mas ele errou o alvo.

Com o resultado que conquistou ao longo do jogo, o Primavera se fechou e o CAV não conseguiu furar o bloqueio.