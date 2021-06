As atletas representarão o município pelo clube chamado Brothers F.C., que participará do Paulistão neste ano, programado para agosto

publicado em 10/06/2021

Ivan Roberto Cardoso, presidente do time de futebol feminino e Alcir Camargo, treinador e gestor aguardam o início da temporada (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga já se prepara para iniciar mais uma página na história do futebol paulista, só que dessa vez com o primeiro time feminino do município, que participará do Paulistão Feminino, campeonato organizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Com diretoria já formada e patrocinadores apalavrados, o clube Brothers F. C., se prepara para a sua primeira competição oficial.A concretização do time é considerada como a realização de um sonho para o presidente do clube Ivan Roberto Cardoso, e o treinador e gestor de futebol do time, Alcir Camargo, o conhecido Tilin. A luta para ver os projetos, finalmente, sairem do papel já dura quase dois anos e neste meio tempo, a diretoria já trabalhava com as atletas do município e toda a região.“A gente está trabalhando com o futebol feminino, que há um longo tempo foi desvalorizado e que agora está abrindo novamente as portas. O que queremos é virar referência no futebol feminino e na formação de atletas. Isso, desde a base. Levar essas garotas para um clube mais estruturado”, disse o presidente Ivan.O clube, até então, apenas participava de jogos e mini-campeonatos amadores. Trabalhou, inclusive, na revelação e divulgação do talento de atletas como a Carol Gil, de Cosmorama, que jogou partidas pelo Brothers e faria parte do elenco principal desse ano, mas agora defende as cores do Internacional, no Brasileiro sub-18."Nós damos a oportunidade, temos a equipe que treina, que agora vai participar de um campeonato ao lado de grandes times e jogadoras. Temos meninas na base e adultas, que gostam e querem praticar o futebol. Não vamos parar, vamos movimentar todas as idades. Aqui na região, o mais próximo é São José do Rio Preto, e por isso queremos transformar Votuporanga em referência para o futebol feminino", disse o gestor Alcir.Para o Paulistão Feminino, o clube ainda precisa cadastrar, ao menos, cinco atletas para confirmar a participação no torneio, previsto para iniciar em 11 de agosto. Segundo Tilin, o Brothers F. C. inscreverá atletas de Votuporanga e já tem acertado com jogadoras de fora.Anteontem, o município recebeu a fiscal da Federação Paulista ecoordenadora de futebol feminino, Ana Lorena Marche, para avaliar as condições que o clube votuporanguense oferece para o licenciamento na competição, com o objetivo de garantir a obrigatoriedade de boas condições às atletas e o incentivo ao desenvolvimento da categoria.“Todos os clubes para entrarem no Paulistão Feminino, tiveram que entrar no licenciamento. Então fizeram vários pré-requisitos, documentações e um deles é o Centro de Treinamento ser vistoriado pela Federação. Estou em Votuporanga visitando todas as instalações femininas para ver as condições que a cidade oferece a essas meninas, para que a gente garanta, principalmente, a qualidade técnica de todos os clubes que estão disputando o Campeonato Paulista Feminino”, explicou Ana.A estrutura será oferecida pela Prefeitura de Votuporanga, desde Centro de Treinamento até o campo principal para os jogos. “A Secretaria de Esportes e Lazer recebeu a representante da Federação Paulista de Futebol e colocou à disposição estrutura de campo e vestiário do Complexo Esportivo Faies Habimorad (Campo da Ferroviária) para treinamento da equipe de futebol feminino”, disse a Pasta em nota."Apesar de não termos uma logística totalmente preparada, isso é um primeiro momento e onde as oportunidades começarão a surgir, as portas vão começar a abrir. Os empresários vão ver, a prefeitura está nos ajudando", completou o presidente Ivan.Segundo Ana Lorena, Votuporanga estará totalmente apta a participar do campeonato depois da aprovação da vistoria e o clube inscrever as atletas. O prazo é de 15 dias, a partir do momento em que se encerraram as inscrições para as vistorias, que foi anteontem.