O técnico do CAV lamentou a derrota, que veio por detalhes, mas acredita na continuidade do projeto com os “meninos da Arena”

publicado em 06/06/2021

Tanto o treinador quanto a diretoria da Votuporanguense já sinalizaram pela renovação do contrato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

Tanto a diretoria da Votuporanguense quanto o técnico Rogério Corrêa já sinalizaram pela renovação do contrato e continuidade do projeto do treinador com a base do time. Em entrevista à Cidade FM, Corrêa lamentou a derrota para o Primavera, mas exaltou o comprometimento do elenco que, segundo ele, vem do projeto desenvolvido.

Sobre a derrota, Rogério disse que faltou, novamente, tranquilidade na hora da finalização e a bola acabou “punindo” com um resultado negativo. Ele, porém, não se eximiu da culpa e disse que pretende continuar o trabalho para ajudar os atletas e melhorarem nisso.

“O que faltou hoje foi um pouquinho mais de tranquilidade para finalizar a jogada, mais uma vez. Os atletas são novos, tiveram algumas tomadas de decisões erradas, perdemos no mínimo duas chances com cada jogador ali, o Israel e o João Marcos, coisas que não poderíamos errar, mas o futebol é isso, não transferindo, não gosto disso, sou um cara que assume a responsabilidade, esse é um trabalho do treinador, ajudar os atletas e melhorarem nessa tomada de decisão e dia a dia vamos continuar trabalhando nisso, caso a gente continue no clube”, disse ele.

Sobre sua continuidade no clube, aliás, antes mesmo do início da partida a diretoria da Votuporanguense já havia anunciado a renovação do contrato e o treinador, também disse ter interesse em ficar.

“Hoje eu vou descansar, trouxe até a minha família para cá para estar junto nesse momento, que a gente esperava que que fosse de alegria, mas o que importa é o trabalho que foi feito e minha vontade é de continuar aqui, de continuar o trabalho, de ajudar o clube a buscar e chegar onde queremos chegar, que é na A1” completou.

Por fim, o treinador enalteceu o trabalho de cada um dos seus atletas e deu a eles o crédito da melhor campanha do campeonato, que acabou sendo interrompida apenas na semifinal.