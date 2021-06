Ambos os times venceram por 1 a 0 jogando fora de casa e agora vão definir quem será o campeão da competição

publicado em 06/06/2021

Jogadores celebraram as vitórias ao lado de seus treinadores (Fotos:José Luís Silva/Paulistão - Rodrigo Corsi/Paulistão)

Franclin Duarte

Primavera e Linense venceram os jogos fora de casa, ambos por 1 a 0, e conquistaram o acesso para a Série A2, bem como irão disputar a final da Série A3. Assim como a Votuporanguense, o Nacional também tinha a vantagem de outro empate, porém, ambos foram eliminados ao sofrerem um único gol.

Jogando no Nicolau Alayon, em São Paulo, após empate em 0 a 0 no jogo de ida, o Linense sofreu pressão praticamente o jogo inteiro, mas os atacantes do “Naça” não conseguiram passar pelo goleiro Reynaldo, que estava em um dia inspirado.

E assim como aconteceu na Arena Plínio Marin, o Nacional não fez e acabou levando o gol. Samuel cruzou pela esquerda e Henrique cabeceou para o fundo da rede.