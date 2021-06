O atacante foi emprestado para o clube, que disputa o Brasileiro Série D, até o fim do torneio com a opção de compra

publicado em 28/06/2021

O atacante João Marcos se apresentou ontem ao ABC Futebol Clube onde se prepara para a disputa do Brasileiro Série D (Foto: Divulgação/ABC)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO atacante João Marcos agora defende as cores do ABC Futebol Clube, de Natal. O clube que disputa o Brasileiro Série D oficializou, por meio de suas redes sociais, a chegada do atleta que permanece até o fim do torneio.João Marcos se apresentou na segunda-feira (28) ao ABC e inicia os treinamentos para se integrar ao elenco na disputa da Série D. O atacante tem vínculo com a Votuporanguense até julho do ano que vem e o clube que o contratou tem a opção de compra de 60% dos direitos sobre o atleta, após o fim do empréstimo.Porém, segundo o diretor de futebol da Votuporanguense, Diego Cope, ainda é cedo para dizer que João Marcos volta para o plantel Alvinegro para a disputa da Série A3 do ano que vem. Isso porque, tudo depende da campanha que o atleta fará durante o campeonato na Série D.“Caso o João vá bem, o ABC tem a opção de compra para 60% dos direitos econômicos do João Marcos, caso não a exerçam eles volta para a A3 do ano que vem, normalmente”, explicou Cope.João Marcos foi um dos principais nomes da Votuporanguense na Série A3 este ano e inclusive, integrou a seleção entre os melhores do campeonato. No primeiro semestre pela Alvinegra, o atacante jogou 16 partidas sendo oito vitórias, cinco empates e três derrotas, além de por três vezes balançar as redes.O atleta começou na Votuporanguense em 2017 pela categoria de base, onde disputou a Copa Paulista de Futebol Júnior. Em 2018 passou a integrar o time titular do CAV onde realizou 33 partidas e fez cinco gols na temporada.Depois, ainda vinculado à Alvinegra, por meio de empréstimo, jogou pelo Comercial, pelo Atlético Itajaí na Série C do Catarinense e no ano passado estava no elenco sub-23 do Santa Cruz-PE.