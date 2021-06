Jogador é o segundo a firmar compromisso de continuidade no projeto; outros 11 atletas que tiveram contrato encerrado são incertezas

publicado em 18/06/2021

Paulo Henrique acertou a permanência na Votuporanguense e almeja junto ao projeto o acesso em 2022 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO zagueiro Paulo Henrique é o segundo atleta a acertar a renovação com o Clube Atlético Votuporanguense. Por meio de um anúncio oficial feito nas redes sociais na sexta-feira (18) pela manhã, o clube confirmou que o atleta fica em Votuporanga, até julho de 2022, para trabalhar no projeto da Alvinegra para a Copa Paulista e Série A3 do ano que vem.Contente, por estar em casa. É como o zagueiro define mais uma temporada em que defenderá as cores da Alvinegra. Ele já soma a quarta passagem desde que chegou à Votuporanguense em 2013, com apenas 21 anos. “Eu me sinto em casa e feliz pela renovação”, disse Paulo.Já de olho na próxima competição, em que disputou por três vezes, foi titular absoluto da conquista em 2018 e o pé salvador do título, Paulo Henrique relatou a ansiedade em voltar a disputar a Copa Paulista pela Votuporanguense.“Eu particularmente gosto muito da Copa Paulista, disputei ela três vezes, duas pela Votuporanguense e uma pelo Linense. Disputei a que fomos campeões em 2018 e chegamos nas quartas de final pela Votuporanguense, na outra nas quartas de final pelo Linense”, explicou.Para Paulo o campeonato é mais uma oportunidade para que o elenco Alvinegro trabalhe sua minutagem e entrosamento com o objetivo final, segundo ele, de chegar a Série A3 de 2022 e não deixar o acesso passar.“Não tem como esquecer [acesso], quando você tem um objetivo e chega tão próximo dele você leva um tempo para apagar ele. Mas agora é tentar esquecer voltar o pensamento para a Copa Paulista para a gente tentar fazer um grande campeonato novamente”, finalizou.Com a permanência do zagueiro, a expectativa das renovações dentro da Votuporanguense só aumenta. Dos atletas que tiveram seu contrato encerrado após o término da Série A3, apenas Talles e Paulo Henrique assinaram oficialmente os novos contratos.Na lista, segundo o apurado pelo A Cidade, estão os atletas Eduardo Melo, Gabriel Barcos, Guilherme Café, Lucas Mineiro, Marquinhos, Léo Cunha, Lorran, Índioe Thales Tim. Segundo Diego Cope, diretor de futebol do clube, todos receberam propostas para permanecer no clube e as negociações ainda estão em andamento.Além deles, outra dúvida era a renovação com o meia Ricardinho, que já está com 36 anos. O clube adotou uma nova filosofia de apostar em jogadores mais jovens, mas a experiência do atleta, bem como sua forma de jogar ainda interessam para a diretoria da Alvinegra e ele já estaria apalavrado para ficar por mais uma temporada.