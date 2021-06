Presidente do CAV afirmou que os três nomes somariam bem ao plantel, mas não se encaixam no orçamento do clube

publicado em 28/06/2021

Diretoria diz que Rafael Tanque e Éder Paulista não cabem no bolso da Votuporanguense; Gustavo Nescau já foi emprestado (Fotos:Rafael Alves/Comercial FC, Tiago Sousa/Nacional AC e Matheus Dahsan/Marília AC)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA torcida da Votuporanguense ficou animada com a informação de bastidores anunciada pela coluna “Balas do Canhão”, de Rogério Assis, no último sábado (26) sobre a negociação com três atacantes para a temporada. Segundo o colunista, a diretoria Alvinegra tratava com Rafael Tanque, destaque do Comercial, Gustavo Nescau, que fez bela campanha pelo do Marília e Éder Paulista, que foi o artilheiro do campeonato jogando pelo Nacional.A alegria da torcida, porém, durou pouco. Procurado pelo, o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, afirmou que os três nomes somariam bem ao plantel, mas não se encaixam no orçamento do clube. “São três jogadores caros que não cabem no bolso da Votuporanguense”, pontuou o cartola.Gustavo Nescau, aliás, já está, de fato, descartado, uma vez que acertou empréstimo com o Cuiabá. O atacante chegou a ser negociado com times dos Emirados Árabes e até viajou ao país para acertar contrato, mas a negociação acabou não avançando por questões burocráticas.