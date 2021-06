Como antecipado pelo A Cidade, o CAV confirmou nesta terça-feira (15) a renovação do contrato do goleiro até junho de 2022

publicado em 15/06/2021

Goleiro Talles Lima renovou com a Votuporanguense e segue no projeto da diretoria para a Copa Paulista e Série A3 de 2022 (Foto: Tiago Sousa / @tsphotosport)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense confirmou na manhã terça-feira (15) a renovação do contrato do goleiro Talles Lima, até junho de 2022. Como antecipado pelo A Cidade, o arqueiro que chegou ao CAV em 2018 e já se prepara para a pré-temporada junto ao elenco que vai disputar a Copa Paulista.Neste ano, os feitos da comissão, diretoria e elenco durante o campeonato, também foram essenciais para o credenciamento do goleiro, que se tornou sinônimo de muralha e por vezes salvou a Alvinegra com o seu trabalho. “Minha motivação é ainda maior, me identifico com o clube e passei por muita coisa aqui. Passei por rebaixamento, título, lesão muito séria, operei e tratei. Estou muito feliz de estar continuando”, disse Talles.O goleiro já projeta o próximo campeonato e espera poder fazer os mesmos feitos pela Alvinegra pela Copa Paulista. “Meu trabalho na Série A3 foi muito bem feito, mas agora é erguer a cabeça e pensar na Copa Paulista para repetir o que foi feito e buscar as vagas na Série D ou na Copa do Brasil”, completou.Ele ainda agradeceu a todos os envolvidos e companheiros de trabalho pela sequência no clube. “Graças a Deus estou conseguindo dar sequência ao meu trabalho em um clube que me identifico muito. Agradeço ao Caskinha, Diego e Rogério pela confiança no meu trabalho e saber que eu tenho muito a evoluir ainda”, finalizou.