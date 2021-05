Três pontos nesta quinta, dentro da Arena Plínio Marin, podem garantir a Votuporanguense na segunda fase da Série A3 do Paulista

publicado em 19/05/2021

Votuporanguense enfrenta o Olímpia nesta quinta-feira (20), às 15h, com a chance de se classificar antecipadamente (Foto: Rafael/Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma vitória na partida desta quinta-feira (19) contra o Olímpia, válida pela 13ª rodada da Série A3, é o suficiente para a Votuporanguense atingir a quantidade de pontos necessária para a tão esperada classificação antecipada para o segundo turno do campeonato. A bola rola a partir das 15h, na Arena Plínio Marin e o elenco já promete fazer valer o fator casa.Para partida desta quinta, uma das dúvidas está no setor ofensivo. Segundo o fisioterapeuta Thiago Fonseca, o atacante Lorran está fora por ter sentido a coxa no jogo contra o Desportivo Brasil. Ele entrou na volta do segundo tempo e quatro minutos depois teve que ser substituído após uma entrada mais dura. Agora, ele passa por exames e o Departamento Médico ainda não deu uma previsão de retorno aos campos.Em contrapartida, Nicolas vem realizando um trabalho de transição junto ao DM para voltar a jogar e segundo Thiago, já está à disposição da comissão técnica e pode reforçar o elenco no jogo de hoje. Quem também está sendo avaliado é o atacante Jean. “Com o Jean estamos fazendo trabalho cauteloso de transição, sem cometer erros para estar à disposição nessa fase final”, completou Thiago.O desfalque não abala a confiança e o planejamento de toda a comissão técnica. Rogério Corrêa disse que sabe da dificuldade e o peso da frequência das partidas, mas que todo o trabalho está focado na recuperação desses atletas. “Temos que descansar, procurar alimentar e buscar fazer o melhor no jogo, porque sabemos que a vitória nos dá a classificação antecipada”, relatou.Para isso, Corrêa relatou que o time de Olímpia vem para Votuporanga com a intenção de buscar o resultado e por isso quer os seus atletas ‘ligados’ em jogo. “Esperamos trabalhar bem, manter os jogadores atentos em tudo que nós planejarmos no jogo, mas sabendo que é mais um jogo difícil. Um time que vem para tentar buscar o resultado, tentar a classificação, mas sabemos da nossa capacidade”, finalizou.A torcida alvinegra revê nesta quinta um velho conhecido de sua história. Trata-se de Marcelo Henrique Dias, técnico que teve duas passagens no comando da Votuporanguense. Uma delas, aliás, foi em 2015 na campanha em que emplacou o acesso do CAV para a série A2 do Paulista. Posteriormente, ele foi figura presente na queda do time na mesma divisão, no ano passado., rádio oficial do torcedor alvinegro, já está com tudo preparado para mais um show da bola. A partir das 14h, toda a equipe estará escalada para a jornada esportiva com entrevistas, escalações e comentários, até as 15h, quando a bola rola com transmissão exclusiva, direto da Arena Plínio Marin.