publicado em 07/05/2021

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm entrevista à Cidade FM no final do jogo de ontem técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, disse que o time errou em algumas tomadas de decisão dentro de campo, o que acabou resultando no empate em 2 a 2 contra o Noroeste, mesmo com um jogador a mais. O treinador reconheceu, no entanto, a postura dos jogadores dentro de campo e o ponto conquistadoSegundo Corrêa, foi um dos melhores primeiros tempos da equipe no campeonato, que teve mais finalizações e posse de bola.“Mas eles conseguiram achar um gol numa bola trabalhada. Mesmo assim nós mantivemos nosso plano de jogo e conseguimos empatar. No intervalo fizemos algumas observações e conseguimos a virada, uma pena depois ter tomado o gol do empate, mas é a batalha do jogo, que nós não controlamos, e as tomadas de decisões acabaram favorecendo o adversário”, disse.Mesmo com o gosto de derrota, diante da superioridade tanto dentro de campo quanto numérica, o treinador ressaltou que foi um resultado positivo.“Mas foi um ponto importante também, importante ressaltar, nós jogamos contra o líder do campeonato, continuamos na vice-liderança e então parabenizo os jogadores que suaram, correram e deram o seu máximo para buscar o resultado positivo”, concluiu.